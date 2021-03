A comunidade de montes de Baamonde estuda financiar o 50% do transporte escolar a Parga

A comunidade de montes veciñais en man común de Baamonde anuncia que na súa próxima asemblea se abordará unha proposta para financiar o 50% do transporte escolar aos alumnos do colexio local que, se este finalmente pecha, opten por matricularse no Ceip Santo Estevo de Parga. "Sabemos que varias familias están dubidando por este motivo e queremos achegar a nosa colaboración", indican.

"Dende Baamonde hai só un quilómetro de diferenza entre ambos centros —con respecto ao Ceip Virxe do Corpiño de Begonte—, por que ten un transporte e o outro non?", pregúntanse, ao tempo que agradecen a disposición dos comuneiros de Parga a subvencionar o comedor escolar logo das "ameazas de perder o dereito ao comedor e transporte de non se trasladar a Begonte"..

"Queremos que as nais e pais de Baamonde e de Pígara teñan libre elección de centro, sen ameazas nin recortes de dereitos", inciden dende a CMVMC de Baamonde.