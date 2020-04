A comunidade educativa do Ceip Terra Chá amosa as súas lecturas no confinamento

A lectura é unha das armas máis importantes coas que conta a cidadanía para soportar o obrigado confinamento pola crise do coronavirus. Por iso, a comunidade educativa do Ceip Terra Chá de Román, en Vilalba, aproveitou o Día do Libro –celebrado este xoves, 23 de abril– para elaborar un vídeo en homenaxe a este placer.

Nas imaxes, alumnos, familiares e mestres do centro vilalbés amosan as obras que están a ler nestas semanas nos seus fogares baixo mensaxes tan ilustrativas como "lendo podemos viaxar a calquera lugar sen saír da casa" ou "eu quedo na casa co meu libro favorito".