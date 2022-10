Cuarto e metade: compras na xusta medida

Ecolóxicos, artesanais, de comercio xusto, de proximidade e libres de plásticos. Son as características que cumprirán -dende unha a varias- todos os produtos que se poderán adquirir a partir deste sábado 22 no último negocio que abre as súas portas ao público na capital chairega. É Cuarto e Metade, unha tenda para "a compra diaria, na xusta medida".

Así a presenta a súa alma mater, a pontesa Lucía Leal, fiel defensora de que cada vez son máis os que buscan "outros criterios e opcións na súa compra diaria". A todos eles intentará satisfacer cun proxecto ao que chegou despois de "17 anos traballando nunha entidade do terceiro sector".

"Son educadora social. Por diversas circunstancias chegou o momento de cambiar. Levaba tempo pensando en cal podería ser o plan b, e este era un ámbito que coñecía", conta, en referencia a súa experiencia laboral hai 20 anos "na Cova da Terra en Lugo, unha entidade pioneira no consumo responsable e na agroecoloxía".

Lucía quedou dende entón enganchada a esa outra forma de entender as compras e, aproveitando que está rematando as obras de rehabilitación dunha vivenda que adquiriu en Xermar (Cospeito) onde pensa asentarse, apostou por Vilalba como base de operacións para instalar a súa tenda, única na comarca.

"Cada vez está medrando máis a sensibilidade cara ao consumo máis consciente, non só por unha cuestión de saúde, senón tamén por temas sociais e económicos", di a emprendedora, defendendo que cada vez son máis os que apostan por adquirir produtos "de proximidade e que se elaboran en condicións máis respectuosas para o medio ambiente".

Precisamente deses encheranse os estantes de Cuarto e Metade. Haberá produtos envasados e elaborados na súa maioría en Galicia -salvo algúns queixos de cabra e de ovella, viños ou aceites-, pero tamén no formato a granel, volvendo a unha forma de mercar que se foi esquecendo co tempo.

"A xente das xeracións anteriores á nosa si que a empregaba, sobre todo por una cuestión económica", explica Lucía, animando aos consumidores a coñecer máis en profundidade unha tenda "que non será nin gourmet nin terá produtos delicatessen".

Nesa liña de rachar con ideas preconcibidas, a pontesa explica que os prezos tampouco serán excesivamente elevados, como poden crer algúns. "Haberá de todo, pero moitos están moi axustados porque non hai intermediarios", di Lucía, avanzando que contará con produtores en fresco de Vilalba ou de Guitiriz; de ovos, tamén da capital chairega, mentres que o pan chegará dende unha panadería de Bretoña (A Pastoriza).

ACTIVIDADES. Ademais de posto de venda, Cuarto e Metade reservará un espazo para que os produtores se acheguen aos clientes.

"Promoveremos actividades, para que poidan explicarlles aos consumidores como elaboran o pan, que fariñas utilizan ou cales son os criterios que seguen", explica Lucía, que defende que "hai moita xente facendo ben as cousas" e que a súa tenda -que abrirá luns e xoves de 9.30 a 17.00 e os martes, mércores e venres tamén de 17.00 a 20.30, ademais dos sábado e domingos de feira de 10.00 a 14.00- será o seu escaparate.