Completo: el FIV llena Vilalba

Es un éxito seguro. Un lleno total. Los hoteles, hostales, albergues y apartamentos turísticos de Vilalba ya cuelgan el cartel de completo para el que todos consideran el mejor fin de semana del año. Muy por encima, incluso, de las cifras de las fiestas patronales de San Ramón y Santa María en agosto.

El FIV, que aún no ha anunciado ni un solo grupo del cartel, ya ha agotado todas las camas en la capital chairega para el fin de semana del 26 y el 27 de abril. Y es que en realidad muchas, por no decir una inmensa mayoría, ya quedan reservadas de un año para otro. Entre todos los negocios suman más de 200 habitaciones, sin contar los albergues, que ofrecen como mínimo otras 80 plazas.

Este año, la organización bloqueó las habitaciones que había disponibles en el Parador de Vilalba y en el Hotel Spa Attica 21 para el staff del festival y los músicos. En el resto de establecimientos son los festivaleros los que ya tienen todo reservado.

"No hemos abierto para reservas al público porque tenemos todo bloqueado para organización y artistas. El año pasado, después, se llegó a abrir porque quedó alguna habitación disponible. Se llenó y quedó con lista de espera", explican en el Parador. Tienen 48 habitaciones.

Lo mismo ocurre en el Hotel Spa Attica 21, a apenas diez kilómetros del núcleo urbano. "El bloqueo es provisional pero en principio se reservan todas las habitaciones para el festival. El viernes quedaban muy pocas porque ya teníamos ocupado con un grupo de salud pero para el sábado había bastantes", dicen en un establecimiento con 42 habitaciones. "El FIV a nivel ocupación siempre funciona muy bien, pero es un público que solo pernocta, no consume servicios", explican.

Es algo que se repite en algunos establecimientos del centro, aunque no en todos. En el hostal Terra Chá, por ejemplo, ofrecen un pack completo para la ocasión. "En nuestro caso para los clientes que vienen al FIV y reservan una habitación les ofrecemos una tarifa distinta. Aquí desayunan, comen y se toman sus cañas y sus gin tonic. Y les hacemos un cariño", explican. Sus clientes son "caras conocidas" que repiten año tras año. "Alguno ya viene con sus hijos y otros, si no pueden venir, les ceden su habitación a los que ellos llaman sus sucesores", dicen. "El FIV es de los pocos fines de semana buenos del pueblo. Sabes que llenas seguro". Tienen 19 habitaciones.

Como ocurre en el Terra Chá en muchos negocios se repiten las caras de los clientes un festival tras otro. "Tenemos todo completo, la mayoría de reservas ya con gente de otros años", dicen en el hotel Seijo, donde, con 30 habitaciones, hacen hincapié en la necesidad de dar a conocer la falta de disponibilidad durante esas fechas, sobre todo entre los peregrinos. "El año pasado lo pasamos hasta mal. Los peregrinos llegan cansados, pero sin reserva, es abril, imaginando que no habrá problemas para encontrar una cama y es imposible ofrecerles algo. Se colapsa todo y se encuentran unos problemas tremendos", dicen.

En el Villa Alta, con 17 habitaciones, tienen todo reservado "desde el año pasado". Igual que en el hostal Venezuela. "Temos doce habitacións e todo cheo sempre. Repite a mesma xente dende hai catro ou cinco anos", dicen.

Taquilla del FIV. CRISTINA ARIAS

También tienen todo reservado en el hotel Vila do Alba, con 29 habitaciones, y en la pensión Suites Camiño Norte, que dispone de seis.

A Carballeira tiene "todo completo", tanto la pensión, con diez habitaciones, como el albergue que abrieron el año pasado y que suma diez plazas más a la oferta de camas. "En el FIV desde diciembre siempre está todo ocupado. Y mucha es gente de otros años. Para el pueblo es un muy buen fin de semana, tanto para la hospedería como para la hostelería, que obtienen un gran beneficio, pero también para los supermercados y otro tipo de tiendas. Siempre funciona todo", dicen.

Los otros dos albergues de Vilalba ofrecen, As Pedreiras, 27 camas, y Castelos, 46, aunque para el festival no suelen coger más de 35 personas. Ahora están cerrados y aunque ya tienen reservas del año pasado aún no han abierto todas.

Los apartamentos turísticos, como El Palomar, también están reservados —tiene dos habitaciones— e incluso casas rurales como la Casela de Villalba, en Santaballa, o el Lugar da Pedreira, en Carballido, se quedan sin disponibilidad para estas fechas. "Desde hace muchos años vienen los mismos", dicen.

La pensión Anduriña tiene las habitaciones dadas de baja de "forma temporal" por lo que no estarán disponibles para el festival, y el hostal O Cristo, en Goiriz, está actualmente en reformas.

Vuelta a los orígenes: la cita será en la Praza da Constitución

A las buenas expectativas de cifras de pernoctas se suma que el FIV recupera su localización habitual, en la Praza da Constitución, donde se darán cita miles de festivaleros cada día. "Queriamos volver ao formato orixinal e achegalo á vila e queriamos facer un festival cun formato máis íntimo e acolledor, acorde coas nosas posibilidades porque houbo que reducir custos", explica la concejala de Cultura, Tamara Rodríguez.



Santa María

En esta edición se incluirán otros nuevos emplazamientos como la Praza de Santa María para el escenario Emerxente. "Haberá máis sorpresas", avanza la concejala vilalbesa.