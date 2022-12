Comparecencias en pleno de Vidal y Veleiro para hablar de auditorio y polígono

La corporación municipal de Vilalba celebró este jueves una sesión extraordinaria urgente que se aprovechó para resolver dos comparecencias que habían quedado pendientes del pleno ordinario.

El edil socialista Eduardo Vidal tomó la palabra en lo referente al auditorio municipal, tras pedir el PP explicaciones por su supuesto mal estado. Vidal criticó la dejadez del equipo de gobierno popular en la transición de poderes al socialista, al no haberles dicho que había un informe que reconocía problemas de seguridad que posteriormente fueron subsanados, y avanzó que hay obras previstas, de pintado y carpintería, para cuando no haya clases.

Aclaró además que las asociaciones que usan las instalaciones tienen llave y precisó que, aunque pudiese haber algún incidente puntual, no se ha reportado ninguna denuncia o reconocido ningún despefecto.

En un tenso debate, la edila del PP, Agustina Fernández, acusó al gobierno de querer ponerle "un bozal a la oposición", lamentando también que no hablase la responsable de Cultura, Vanesa Siso, a la que acusó de "desidia" en sus funciones.

Por su parte, la alcaldesa repasó todos los trámites llevados a cabo en los últimos años para ampliar el polígono, tras la petición de Vilalba Aberta de aclarar la "parálise" con repecto a este tema. Veleiro precisó que el proceso que se ha ido retrasando por diferentes actuaciones y requerimientos y recordó que se está avanzando para poder sacar a subasta seis parcelas.

Tras una pregunta de María Xosé López, de Vilalba Aberta, sobre posibles plazos para la ampliación, Veleiro concretó también que en el primer trimestre de 2023 se espera remitir la documentación para la aprobación inicial del procedimiento, que se prevé largo.

El pleno también aprobó por unanimidad aceptar la alegación presentada por el Hospital Asilo a la concesión de ayudas nominativas del Concello de Vilalba. La entidad solicitaba 20.000 euros más que los 10.000 ya concedidos, aludiendo a un convenio suscrito con el Concello en el que se reconoce la concesión de 30.000 euros al año y la sufragación por parte del Concello de cinco plazas de la unidad de alzhéimer.

La alcaldesa, Elba Veleiro, y la edil de servicios sociales, Marta Rouco, explicaron que el gobierno local acepta la alegación para "non prexudicar ao resto de asociacións" y no paralizar las ayudas. Aun así, avanzaron que se revisará el convenio, que ya habría finalizado y se tratará de regularizar la situación. Según su explicación, al Hospital Asilo se le concedieron solo 10.000 euros de forma compensatoria, porque en 2021 había recibido 50.000, un incremento no se justificaba con gastos extraordinarios, sino corrientes, según aseguró Rouco.

PP y Vilalba Aberta lamentaron la gestión del gobierno socialista a la hora de conceder esta ayuda, entendiendo que este pleno extraordinario podría haberse evitado. La portavoz popular, Sandra Vázquez, lamentó la actitud del gobierno con una institución "recoñecida e admirada", acusándolos de no haber querido ni reunirse con sus representantes, mientras que desde Vilalba Aberta, María Xosé Fernández criticó que las asociaciones estén sin cobrar sus ayudas en diciembre.