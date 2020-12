El comité cifra en unos 90 los trabajadores de Endesa que serían recolocados

El comité de empresa de Endesa denuncia que se "está acelerando o peche" de la térmica de As Pontes y cifra en un total de 90 los trabajadores de la eléctrica, entre la central -que tiene actualmente 110- y el puerto de Ferrol -15-, que serían recolocados en caso de que la planta echara el cierre. De ellos, "unha porcentaxe moi pequena acabará nas proximidades", apuntó el presidente del colectivo, José Luis Pico, que añadió que la inmensa mayoría tendrá que comenzar a trabajar en Ponferrada, Madrid, Badajoz, Canarias, Baleares o en la zona de los Pirineos.

"Non hai perspectiva de volver, non está sendo unha transición, senón unha reconversión", lamentó Pico, quien calcula que, de los empleados de la térmica, una treintena podrá acogerse a salidas y prejubilaciones, mientras que 75 serán reubicados "de aquí a xuño", de los cuales 40 tendrán que irse más allá de Ponferrada.

En relación a las auxiliares, desde los sindicatos explican que aún no está cerrada la cifra total de afectados y esperan que la eléctrica cumpla con lo "comprometido", de no despedir a trabajadores antes de conocer el resultado de las pruebas con biocombustibles.

Precisamente, en este sentido tanto el comité como CC.OO, UGT y CIG, afirman que la multinacional habría comunicado los resultados de estos ensayos a la Xunta y al comité técnico, a los que les piden transparencia, "pero nós non temos ningún informe". Y aunque consideran que los números darían viabilidad a la central pontesa, "con algunhas reformas", Endesa "está demostrando con feitos que non lle interesa" y solo queda "un cambio radical" por parte de la firma para evitar el cierre. "Ao ver que eran viables as probas ofrecéuselle eliminar o carbón, pero non quixo", denuncia José Luis Pico.

financiación. Representantes de los trabajadores se reunieron ayer con la portavoz del BNG, Ana Pontón, que solicitó financiación a través del fondo de descarbonización, los presupuestos de la Xunta de 2021 y el fondo europeo de reconstrucción para poder salvar los cerca de 2.000 empleos que dependen de la central de As Pontes y exigió la comparecencia del conselleiro de Economía, Francisco Conde, para explicar las actuaciones que va a desarrollar la Xunta para evitar los despidos.

Desde As Pontes afean a los gobiernos central y autonómico su "dejadez", mientras denuncian que desde hace 22 días "estamos esperando por una reunión con el conselleiro".