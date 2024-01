Una comisión volverá a organizar el San Ramón de Vilalba tras la reducción de su presupuesto

La organización de las fiestas de San Ramón y Santa María de Vilalba volverá a recaer en una comisión externa, algo que no pasaba desde 2019, último año en el que se usó esta fórmula antes de que el Concello asumiera estas tareas.

El cambio obedece a la reducción de la partida presupuestaria prevista para las patronales de la capital chairega, que en 2022 llegaron a costar 360.000 euros, frente a los 60.000 asignados para 2024, lo que supone una reducción del 83%. Esta cantidad se adjudicará a una comisión que se está buscando a través de una subvención nominativa.

El año pasado los fondos ya disminuyeron hasta los 130.000 euros. El Concello aportó entonces 80.000 euros, la Diputación 30.000 y el resto fue a través de convenios con empresas locales y la venta de los libros con el programa.

"Temos que cambiar o modelo de organización. Esperemos que cheguen os 60.000 euros para asumir a organización. Se non, haberá que buscar outra solución", explicó ayer el vicealcalde de Vilalba, Modesto Renda, en una reunión que mantuvo, junto a la concejala de Cultura, Tamara Rodríguez, con representantes de las comisiones de fiestas de las parroquias.

Este encuentro se organizó tras manifestar los ramistas la preocupación por los comentarios de que para este año se iban a eliminar las subvenciones nominativas de 1.200 euros para las comisiones de fiestas de las 29 parroquias, que suman unos 36.700 euros.

"É un detalle moi feo a estas alturas ter cero euros do Concello, cando temos todo contratado e pechado", explicaron los afectados en la reunión.

Renda y Rodríguez hicieron un llamamiento "á calma" y aseguraron que la idea del Concello es "seguir facendo como ata agora e manter eses 1.200 euros" pero que debían "falar con prudencia".

"Os membros do goberno pactamos que houbese unha solución para manter as nominativas das festas. Hai un compromiso, pero non podo dicir nada oficial porque debe estar a outra parte, hai que esperar ao pleno -se celebra este jueves la sesión en la que se abordará el presupuesto municipal para el 2024- porque aí se vai manifestar a solución para isto", dijo el portavoz de Vilalba Aberta.

Los asistentes a la reunión, unas 25 personas, solicitaron una mayor concreción y quedó pendiente de organizarse otro encuentro antes del pleno en el que esté también presente el PSOE. También manifestaron su intención de acudir al pleno de mañana para hacer presión.

Ajustes presupuestarios

La organización de las fiestas de San Ramón y Santa María cambia de manos y vuelve a sus orígenes debido a la necesidad de realizar adaptaciones en las partidas del presupuesto municipal de 2024, que asume la renovación de dos contratos muy importantes, el del SAF, por valor de 3,4 millones de euros, y el del servicio de recogida de la basura, caducado desde 2020 y cuya revisión incluye mejoras que aumentan su coste hasta los 1,6 millones de euros.

"Non queda máis remedio, non dá a peza para o tacón. E de onde sacamos? Preferimos facelo do FIV e do San Ramón que do SAF, a recollida do lixo ou o amaño das pistas", reflexionó Renda.

En este sentido, el vicealcalde puso sobre la mesa otro ejemplo, como el festival FIV de Vilalba, que también vio reducido drásticamente su presupuesto, pasando de los 460.000 euros de 2023 a los 120.000 para este año.

El PSOE y Vilalba Aberta llevan un mes negociando las cuentas municipales de 2024 -también hablaron con el BNG-, que sustituirán a las aprobadas por el PP en 2019 y que se prorrogaron hasta ahora.