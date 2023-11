A comisión de Muimenta destina a tres iniciativas o que lle sobrou das festas

A comisión das festas de San Cristovo e Santa Mariña de Muimenta deste 2023, integrada por Uxía Rodríguez e José Manuel Rus, acordou destinar os cartos que lle sobraron da organización das patronais, celebradas a comezos de mes de xullo, a tres iniciativas que redunden en beneficio da parroquia.

A primeira en materializarse foi os primeiros cantos de taberna de Muimenta, que se celebraron na tarde do sábado, percorrendo os distintos locais de hostalaría, entre os que tamén houbo un bus para desprazarse.

Os grupos participantes serán Agustiños con Xosé, Asubíos da Chaira, Os de Aquí, Os do 13, Son Galego e Caivanca.

Outra das iniciativas entre as que se repartirán os fondos lévase a cabo en colaboración coa asociación cultural e veciñal Aquilino Iglesia Alvariño. Dende a comisión de festas explican que, tras unha conversa coa actual directiva da entidade, se viu prioritario arranxar a cuberta do caseto do río, dado o mal estado que presenta.

"Presentaron un orzamento para a súa reparación e decidimos aceptalo e asumir o custo compreto do mesmo", concretan Rus e Rodríguez sobre unha actuación que as inclemencias meteorolóxicas non permitiron desenvolver polo momento.

Restauración

A terceira proposta, unha vez comprobado que aínda quedaba remanente, permitirá restaurar dúas imaxes relixiosas da parroquia. A comisión de festas falou xa co párroco e cunha restauradora e agora están a tramitar os correspondentes permisos ante a Dirección Xeral de Patrimonio e do Bispado de Mondoñedo-Ferrol para que se poida levar a cabo o proxecto, para o que tamén teñen o orzamento pechado.

"Calquera das tres opcións consideramos que son investimentos que quedan no pobo de Muimenta: un día máis de troula, que sempre vén ben; e a reparación e conservación tanto da caseta do río como de dúas imaxes que se encontran, sobre todo unha delas, nun difícil estado de conservación", explican Uxía Rodríguez e José Manuel Rus, que engaden que estas iniciativas tamén se incluirán na dación de conta de a que se destinou o orzamento recadado para as festas de 2023.