Comercios de Vilalba recogen ropa infantil y material escolar para donar a colegios

Más de una decena de comercios de Vilalba se han unido a una nueva campaña solidaria a través de la que se pretende recoger ropa infantil y material escolar para donar directamente a través de los centros educativos del municipio a aquellos alumnos más vulnerables que puedan necesitar este tipo de aportaciones.

La propulsora de esta idea es María Bermúdez, responsable de la tienda de moda As Nubes, que conocía este tipo de necesidades a través de varias amigas y conocidas que son profesoras. "Téñenme falado de que, lamentablemente, hai nenos que van ao cole sen roupa de abrigo no inverno ou que teñen dificultades para conseguir o material que lles fai falta. Agora démonos conta de que para o novo curso a situación vai ir a peor coa crise económica e os Erte que hai polo coronavirus", explica.

Así, surgió la idea de juntar en su tienda las aportaciones que quisiera hacer la gente para después repartirlo "directamente, sen intermediarios, a través das profes, que son as que coñecen os nenos, as familias e as súas necesidades".

Lanzó su propuesta por las redes sociales y en la asociación de empresarios Sete Pontes y la acogida está siendo espectacular. "Xa me viñeron traer moita roupa", asegura.

Además, a este establecimiento comercial se unieron, por ahora, otros trece que también quieren colaborar: el centro de ocio infantil Minds, las ópticas Qué ves? y Alain Afflelou, las tiendas de ropa Casabedra, Cárber, Intermoda, Texas, Sanjurjo y Carapuchiña Vermella, la peluquería Celia, la zapatería Go&Vac, Amador Fotógrafos y Albosat.

En todas ellas habrá un punto para depositar la ropa o el material y también una hucha para aquellas personas que prefieran realizar una aportación económica para comprar después lo que sea más necesario en ese momento.

"A idea é empezar a xuntar cousas xa para telas clasificadas e ordenadas en setembro cando empece o curso. Daquela falaremos cos colexios que nos faltan, porque están pechados agora, e tamén cas escolas infantís, por se se atopan tamén con estas situacións", explica María Bermúdez.

OTRAS COLABORACIONES. La promotora de esta iniciativa se mostró sorprendida y satisfecha por la respuesta de la gente y asegura que es muy probable que "sobren cousas", por lo que la idea es intentar darles salida por otros medios para que se puedan beneficiar el mayor número de personas.

"O que sobre porémolo a disposición de Cruz Vermella e dos servizos sociais do Concello, porque eles ao mellor teñen constancia doutros casos, como por exemplo bebés que non van ás garderías, e para os que estou recibindo moita roupa", apunta María.

Además, el objetivo es que esta campaña solidaria se prolongue durante todo el curso e incluso que quede para los próximos. "Iremos subindo ao Facebook todo o que nos fagan chegar para que a xente vexa que todo é claro e transparente", sentencia.