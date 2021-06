El comercio vilalbés, en pie de guerra por los cambios en la Rúa da Pravia

Las consecuencias del derrumbe y posterior incendio de la conocida como Casa das Maragatinas en la Rúa da Pravia de Vilalba, del que se cumplen ya once días, continúan y están yendo incluso más allá de lo que se refiere al inmueble afectado, tras el anuncio del Concello de abrir próximamente la calle al tráfico en un único sentido de circulación ''por motivos de seguridade'', algo que ha puesto en pie de guerra no solo a los comercios de esta vía, sino también a otros muchos de zonas colindantes.

Los comerciantes argumentan en contra de esta decisión que limitar la circulación en ''la arteria principal del pueblo'' es perjudicial para un sector que ''vive de las parroquias, desde donde se desplaza gente en coche y a la que no se le está dando facilidades para que venga a comprar''. Por ello avanzan que habrá movilizaciones para reclamar que la Rúa da Pravia siga siendo bidireccional.

Los ánimos ya estaban caldeados tras más de una semana de cierre al tráfico de la calle, algo que desde el Concello indicaron que obedecía a criterios de seguridad, ya que todavía están a la espera de los últimos informes técnicos y periciales para determinar las actuaciones inmediatas en la zona para ''previr riscos e garantir a seguridade e a subministración''.

Pero todo acabó estallando el miércoles por la mañana, cuando desde el gobierno local empezaron a realizar sin previo aviso los trabajos de cara a la apertura de la calle, que no fueron otros que el pintado de la misma para indicar el sentido de la circulación, en dirección a Mondoñedo.

Entonces varios propietarios de negocios de la Rúa da Pravia acudieron al consistorio a pedir explicaciones, y se les emplazó horas después a una reunión en la casa de la cultura, a la que se quisieron unir otros muchos comerciantes.

Los comerciantes prevén movilizaciones al considerar que perjudica al sector

Tras unos momentos de tensión en la entrada, ya que en un principio solo se quería dejar acceder a vecinos y negocios de la Rúa da Pravia, accedieron prácticamente todos -a la prensa no se le permitió- y mantuvieron un encuentro en el que la alcaldesa, Elba Veleiro, y el edil de infraestructuras y urbanismo, Luis Fernández, explicaron que, fruto de la actual situación, se establece una única dirección en esta vía ''seguindo criterios técnicos de actuación urxentes, sen restrinxir prazas de aparcamento nin peonalizar a rúa''.

Ante las preguntas de los asistentes de si este cambio era provisional o permanente, desde el Concello terminaron reconociendo que el plan de movilidad que se está realizando desde hace meses ''contemplaba la unidireccionalidade da Rúa da Pravia, baseada en criterios de mellora tanto para a densidade do tráfico como para o benestar de peóns, hostalería e comercios'' y que la propuesta actual puede servir de prueba de cara a este proyecto a largo plazo.

Reacciones. Los asistentes a la reunión mostraron su malestar por la decisión y tildaron de ''una locura'' que ''la arteria principal del pueblo sea de sentido único''. ''Alguien que viene de la carretera de Ferrol, para venir a la Rúa de Galicia se pierde por el camino''.

También incidieron en que, con las últimas actuaciones en el casco urbano, ''se quitan aparcamientos pero no dan alternativas'' -recordaron además las peticiones de implantar la zona azul y un sistema de pago en el párking de los subterráneos- y que no tienen en cuenta que la media de edad de la gente de las parroquias ''es alta y quieren comodidades para ir en coche'' a hacer sus compras.

''El ambiente está muy crispado. Nadie se cree que hayan dado este paso sin consultar a los comerciantes y autónomos'', añadían. Otros comerciantes recordaban que ''Vilalba no es un pueblo turístico, es un pueblo de servicios'' y que ''si no facilitas las entradas a los pueblos, la gente no para y se va a otros sitios''.

En cuanto a los que están ubicados propiamente en la Rúa da Pravia, apuntaron también que el cierre al tráfico de los últimos días había afectado considerablemente a las ventas. Por ello, el miércoles empezaron a organizarse para promover acciones de protesta en contra de los cambios en esta calle.

Un proyecto que se adelantó por los acontecimientos

El Concello indicó que el proyecto para hacer unidireccional la Rúa da Pravia ya lleva tiempo siendo contemplado pero que ''se adiantou pola sucesión de acontecementos'' y que ''se estudará máis adiante coas persoas afectadas para buscar alternativas a algunha problemática puntual dos negocios''. Añadió que todas las actuaciones de urgencia derivadas del suceso y el plan a largo plazo para esta calle, que precisa ''un proxecto de obra'', se informará a su debido tiempo.



Taxistas

El cambio también afecta a los taxistas, al tener la parada en esta vía. Piden al Concello que se reúnan con ellos antes de tomar ninguna decisión.



Oposición

Vilalba Aberta registró ayer una solicitud de urgencia para la «inmediata convocatoria» de una comisión informativa de urbanismo para abordar la situación de la Rúa da Pravia.