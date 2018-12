El comercio vilalbés apaga sus escaparates por la falta de alumbrado navideño

Varios negocios del casco urbano de Vilalba apagaron esta tarde sus escaparates en señal de protesta por el tardío encendido del alumbrado navideño en las calles de la capital chairega.

"Non pode ser que a día 14 de decembro o alumeado aínda non estea funcionando, parece que estamos en febreiro", criticaron, recordando que en municipios próximos, como en el de As Pontes, ya hace días que está operativo "e dá gusto pasear polas rúas", dicen.

Los comerciantes creen que el alumbrado motiva a la gente a realizar sus compras de Navidad en el pequeño comercio de proximidad, que consideran que es "o que lle dá vida a Vilalba".

La edila de cultura, Cheri Grandío, anunció que la previsión es que las luces navideñas comiencen a funcionar ya en la tarde de este sábado.