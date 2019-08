Comercio na Rúa saca los productos de 24 locales de Vilalba a las aceras

Dinamizar y promocionar el comercio local e incrementar la oferta durante las fiestas patronales de San Ramón y Santa María. Ese es el doble objetivo que persigue la primera edición de la campaña Comercio na Rúa, que cuenta con la participación de un total de 24 establecimientos comerciales de distinta índole.

Del lunes 26 al viernes 30, en el horario comercial habitual, con la salvedad de la tarde del 29 para no interferir con la celebración del Día da Bicicleta, los negocios que se han sumado a esta novedosa campaña expondrán su género en las aceras.

La asociación de empresarios Sete Pontes impulsa esta iniciativa con la colaboración del Concello de Vilalba. El presidente de la entidad, Álvaro Fraga, explicó que esta nueva propuesta busca "hacer algo diferente y dinamizar más si cabe el comercio vilalbés aprovechando la época estival", respondiendo además a la demanda de los propios comerciantes, que buscan nuevas fórmulas para promocionar sus negocios.

Esta campaña pretende potenciar un sector "estratéxico" para el municipio

Fraga recordó que Sete Pontes está organizando una docena de campañas al año en el comercio, además de las de hostelería, y agradeció el apoyo del Concello, si bien también aprovechó para pedir "máis colaboración para todos los eventos".

Modesto Renda, edil de turismo y comercio, se comprometió a seguir respaldando e incluso a fijar partidas específicas para ayudar a un sector "estratéxico" en Vilalba, que en esta ocasión "saca os seus produtos ás beirrarúas para proxectar as vantaxes do comercio de proximidade nunhas datas sinaladas". Deseó además que esta iniciativa pueda tener "continuidade no tempo".

Al acto de presentación, que tuvo lugar en la sede de Sete Pontes, también acudieron, en representación de los negocios participantes, Manuel Luis Rodríguez, de la Multitienda Taraxal, que destacó las virtudes de la propuesta y el deseo común de seguir trabajando en esta línea, y Antía Naveiras, de la tienda de moda infantil Carapuchiña Vermella, quien precisó que los puestos en la calle incluirán tanto productos de rebajas como novedades.

Los viandantes podrán disfrutar de una oferta muy variada, ya que a la campaña se han sumado un 70 u 80% de los asociados de comercio, según precisó Fraga, entre los que hay desde tiendas de ropa o zapaterías hasta ferreterías, pasando por librerías, peluquerías u ópticas.

PARTICIPANTES

Así, los negocios participantes son Novalux Óptica, Carapuchiña Vermella, Maymar, O Gato con Botas, O Peto Máxico, Acheite, O Tenderete, O Rincón Encantado, Sanjurjo Moda, Texas, Cárber Moda, Floristería Lillium, Óptico Alain Afflelou Vilalba, Albosat Milar, Casabedra Moda, Intermoda, Retoños, Mobelrías, Urbo, Zokos, Ferretería Puentes, Librería Feli, Peluquería Celia y Multitienda Taraxal.