Los comerciantes de Vilalba continuarán recogiendo firmas por la Rúa da Pravia

Decenas de personas participaron este martes en la concentración en contra de la unidireccionalidad de la Rúa da Pravia de Vilalba, convocada por un grupo de comerciantes con el apoyo de la asociación de empresarios Sete Pontes.

La protesta, que hicieron coincidir con la celebración de la Feira do Capón y que se ubicó en la Alameda Basanta Olano -aunque hubo un momento en el que ralentizaron el tráfico cruzando por un paso de peatones-, contó también con la presencia de numerosos curiosos y también otra gente de paso que mostró su apoyo a la causa dejando su firma en la mesa habilitada para tal fin, una campaña que ronda las 2.000 rúbricas y con la que seguirán al menos hasta final de año.

Tras varias semanas de protestas una vez se fijó el sentido único en esta céntrica vía a raíz del incendio y derrumbe de la Casa das Maragatinas, los comerciantes decidieron dar un voto de confianza al Concello y paralizar sus movilizaciones. Pero la falta de concreción por parte del gobierno local, la deficiente señalización para acceder al centro y las consecuencias que están viendo en sus negocios con este cambio en la circulación del tráfico en la capital chairega hicieron que las retomaran, fijando el día de ayer como el elegido para hacer una concentración.

"Queremos que se nos escoite falar dos inconvenientes que sufrimos todos os días. En ningún momento queremos afectar á venda do capón e apoiamos aos criadores", afirmaron al inicio del manifiesto que se leyó ayer y en el que detallaron sus quejas.

"Dende que deixamos as nosas protestas non se fixo nada ao respecto. Pedimos como mínimo unha boa sinalización. Isto é un caos, a xente pérdese para acceder ao casco antigo se vén do lado de Ferrol ou Mondoñedo", insisten.

Recuerdan además que, de los 14.000 habitantes que tiene Vilalba, unos 9.500 residen en las parroquias. "Esa xente ten que vir comprar en coche e teñen que ter unha boa mobilidade e aparcadoiros e non dar voltas ao tolo", añaden, al tiempo que recuerdan que hay muchas personas de concellos limítrofes como Xermade, Abadín, Cospeito o As Pontes que acuden a Vilalba "pola boa oferta de comercio que hai".

Otra comerciante apuntillaba que han notado "en estos seis meses que llevamos con la calle así una bajada en las cajas". "Pero no es simplemente lo económico, que es algo general y que todos estamos pasando por la pandemia, el problema es que vemos que el pueblo se está muriendo. Eso es lo preocupante", analizaba.

Por otro lado, el PP vilalbés anunció que volvió a pedir al Concello los informes técnicos, jurídicos, urbanísticos y de costes de las actuaciones en relación a la unidireccionalidad de la Rúa da Pravia, para "coñecer as consideracións nas que se basea esta decisión unilateral do goberno local".