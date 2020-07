Comerciantes y hosteleros muestran su "descontento" con el Concello de Vilalba

El sector del comercio y de la hostelería de Vilalba denuncian el trato que reciben del Concello y muestran su "descontento" ante la falta de comunicación para abordar las medidas a adoptar para frenar los efectos causados por la crisis sanitaria. Así lo manifestaron en una reunión mantenida entre los sectores, representados por Antía Naveiras y Manuel Silvosa, y Vilalba Aberta –esta semana tendrán un encuentro con miembros del PP–.

Allí, dicen desde ambas áreas, se expuso la "necesidade de recibir axudas directas ante a crise do Covid-19" y que el Concello "pretende sustituír" por un sistema de bonos de 30 euros para todos los vilalbeses "que non foi consultado, polo que a maioría considera que non é un sistema equitativo nin eficaz".

A mayores, lamentan la "segmentación" que provoca el programa Compite Vilalba que, aunque fue creado para dinamizar el comercio local, "semella unha asociación encuberta", aseguran desde los dos sectores. "Tal é así que o Concello repartiu dosificadores de xel hidroalcohólico, pero só aos inscritos neste programa, ao igual que está a acontecer coa promoción D"compras por Vilalba". En relación a esta campaña, denuncian que el gobierno local anuncia que reparte 9.000 euros "cando a realidade é que ese importe o poñen os comerciantes participantes e non dinamiza á totalidade da actividade comercial".

Por su parte, os hosteleros lamentan "o retraso" en la ampliación de terrazas en relación a la fecha de apertura de los establecimientos tras la pandemia.

Los comerciantes también insisten en mantener una reunión con el Concello, "que se solicitou o 11 de xuño e da cal só tivo resposta o sector hostaleiro" y recuerdan que "non hai ninguén asignado para ocupar a área de turismo e comercio, algo necesario".