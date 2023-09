Los comedores escolares, claves para conciliar

Arranca septiembre y con él el tetris de muchas familias para conseguir conciliar su vida familiar y laboral. En este puzle, a veces imposible, los comedores escolares se han convertido en una pieza clave para que todo encaje. Y en algunos casos, además, han servido de salvavidas a los propios centros educativos para reforzarse y sobrevivir sin perder matrículas.

En las comarcas de Terra Chá, Meira y el municipio de As Pontes un total de 2.037 menores hacen la principal comida del día en el colegio. La mayoría de comedores, gestionados por la Xunta, cuentan con cocinero en el centro, pero hay otras propuestas, dos en concreto, en los colegios de la zona.

El Ceip Santa María de As Pontes estrena estos días el servicio gracias a la intensa labor impulsada por la Anpa y la Escola de Educación Infantil de Vilalba inicia con este el tercer curso de comedor tras una ampliación con la que podría doblar el número de plazas.

Comedor escolar de Santa María. C.ARIAS

"Es un reto conseguido. Es que lo pienso y aún me emociono. Fue mucho trabajo. Llevábamos dos cursos trabajando, pero con más intensidad sobre todo el pasado, y recuerdo que la primera vez que lo planteamos nos trataron casi de locos, pero hemos contado con mucho apoyo por parte de la dirección del centro, algo que ha sido muy importante para conseguir el comedor", dice Montserrat Gastelu, la presidenta de la Anpa Ponte Romana, del Ceip Santa María de As Pontes, mientras los niños empiezan a sentarse alrededor de la mesa en unas instalaciones cuidadas con detalle.

Pese a que arrancan con 14 niños, están convencidos de que la cifra irá aumentando con el paso de los días porque todavía se están haciendo matrículas. La autorización de la Xunta es hasta un máximo de 50 plazas.

El servicio de comedor significa un salvavidas para que estos centros no pierdan matrícula respecto a otros

"Pasaron muchos técnicos de la Xunta por aquí, hicimos una obra en la sala de usos múltiples del colegio, cambiamos el suelo y se colocó todo el mobiliario de cocina, pero es algo sencillo porque aquí no se hace la comida, solo se ofrece el servicio", dice la responsable de la Anpa, que reconoce que para ellos —un colegio pequeño que suma unos 130 alumnos— el comedor es una pieza clave para conseguir atraer matrículas.

"Es un servicio que muchas familias reclaman porque lo necesitan para conciliar", dice. El menú que se sirve en el comedor, gestionado por la Anpa y supervisado por el Consello Escolar del centro, es un servicio de cátering elaborado por el restaurante A Taberna de Pancho y diseñado por una dietista local. Los monitores son del centro infantil Picariños, también de As Pontes.

El mayor hándicap ahora mismo es el precio, ya que las familias deben desembolsar el 100% del coste del menú —unos 200 euros mensuales que incluyen también la guardia y custodia durante hora y media—, al contrario que en los comedores gestionados por la Xunta, que se paga por renta.

"Los padres están encantados con los menús, pero queremos reducir el precio para intentar dar acceso al comedor al mayor número de familias posible", indica la responsable de la Anpa, que asegura que desde el colectivo van a solicitar "una ayuda de la Xunta que está por salir" y promoverán otro tipo de iniciativas, como venta de lotería, para tratar de sufragar costes.

"Por parte del Concello y de la Diputación de A Coruña no hay ayudas. El Concello nos ayudó mucho en las obras pero nos dicen que no es posible hacer aportaciones para el comedor", dice la responsable de la Anpa.

Desde el Concello pontés, la concejala de Benestar Social, Tania Pardo, explica que actualmente no hay una figura legal a la que acogerse para otorgar una subvención —no se puede hacer por concurrencia competitiva— pero especifica que se están estudiando vías para poder apoyarlos de cara al año que viene.

Comedor de la Escola de Educación Infantil de Vilalba. M. ROCA

El comedor de la Escola de Educación Infantil de Vilalba tiene también mucho trabajo detrás y un largo recorrido. En este caso es el Concello de la capital chairega el que gestiona el servicio, que subcontrató, después de sacarlo a licitación, al restaurante Casa Varela de Damil, en Begonte, que a su vez, y tal y como refleja el contrato, se encarga de contratar a los monitores, en este caso de la ludoteca vilalbesa Larilandia.

Ambos comedores sirven la comida a través del cátering de restaurantes de la zona: Casa Varela y A Taberna de Pancho

El fondo es el mismo: ofrecer un servicio que cada vez más familias demandan para ser una opción más y no perder matrículas con respecto a los otros centros, que sí tienen comedor. Y las cifras son tan buenas que este curso, el tercero que se ofrece el servicio, tuvieron que hacer una ampliación con la que podrían doblar las plazas. Actualmente hay 99 menores matriculados y 67 de ellos se quedan a comer en el centro.

"La respuesta es buenísima porque había mucha demanda, el año pasado quedó gente en lista de espera, por eso se solicitó la ampliación y que el Concello accediera fue muy importante", dice la directora del centro, Ana Bello, que está convencida de que llegarán a 70 comensales seguro en los próximos días. Para aumentar las plazas no se hizo ningún cambio en el comedor, lo que se implementaron fueron dos turnos.

"La opción de comedor es muy mayoritaria y tenerlo supone aguantar el cole con matrículas porque sino muchos padres tendrían que buscar otras alternativas", añade la directora.

Los menús, igual que en el caso de As Pontes, son supervisados por una nutricionista y con respecto a los precios, el comedor de la Escola de Educación Infantil de Vilalba supone para las familias el mismo desembolso que tendrían que hacer en cualquier otro centro. "El Concello hizo exactamente las mismas bases que la Xunta", explica, igual que para el baremo para conseguir plazas.

"No ano 2019 cando gañamos al eleccións había un compromiso do PP que carecía de total soporte. Falaban de setembro de 2019 pero non había ningún expediente feito e cando entramos no Concello empezamos a falar coa dirección do centro e decidimos implicarnos, aínda que realmente é unha competencia da Xunta, porque entendiamos que é un privilexio para Vilalba ter este tipo de centro, especializado en educación infantil, e podía perder unidades didácticas", explica la concejala de Servizos Sociais, Marta Rouco, echando la vista atrás.

El comedor arrancó con 45 plazas, en las que la Xunta financiaba 2,50 euros de cada menú, que completaban los padres, con lo que les tocara pagar a cada familia según la renta, y el Concello, que cubría el resto.

"A ampliación recae exclusivamente a conta do Concello. A Xunta dixo nun primeiro momento que contribuiría con todas as prazas se se aumentaban pero mantivo no convenio as 45 iniciais", critica Rouco, que especifica que la Consellería de Educación fue la que sufragó las obras para crear el comedor y que la administración local se encargó del mobiliario y los electrodomésticos necesarios.

Desde la Xunta, por su parte, aseguran que "en ningún momento se denegou esa cantidade económica" y que se aportarán más fondos, pero critican que el Concello de Vilalba solicitó la ampliación de plazas "fóra do prazo previsto para a súa tramitación". "A Consellería de Educación ofreceu a súa disposición para cubrir economicamente a totalidade das prazas, unha vez que aporten a documentación que lles foi requirida", indican.

Comedor de la Escola de Educación Infantil de Vilalba. M.ROCA

En cifras | Más de 2.000 menús diarios en 20 centros