"É coma unha droga, o periódico seguirá vindo ata que a casa se cerre"

El 1 de enero de 1947 Eliseo Veiga se suscribía a El Progreso y 76 años después su hijo Emilio mantiene la tradición de tener un ejemplar del periódico de Lugo en su casa del barrio de Senande, donde son los únicos suscriptores, aunque en su parroquia, Donalbai, hay unos cuantos más. De hecho, Emilio se turna con un vecino los domingos y festivos para ir a recogerlo a Rábade, cuando no les llega a casa ni a través del cartero (de lunes a viernes) ni de un repartidor (sábados).

Emilio recuerda que su padre ya recibía un periódico antes de la Guerra Civil, etapa en la que se dio de baja para después suscribirse a El Progreso, una tradición que su familia no quiso perder cuando falleció en 1979. "Miña nai dixo que a nome de meu pai non o quería, así que falei con Martul de Begonte onde nolo deixaban, e ao día seguinte xa veu ao meu nome e así xa van 44 anos", precisa Emilio.

"A meu pai gustáballe moito, non había nin luz eléctrica e lía co candil de gas e ía coas vacas e levábao", recuerda. Y la costumbre perdura. Emilio espera al cartero para recogerlo en persona, sentarse "aí fóra nun cepo" y "darlle unha volta". "Cólloo así (lo abre por atrás) e miro unha verdade que trae sempre, as esquelas, e despois A Chaira, a ver se trae algo de Begonte; leo sempre La Frase, vou mirando as letras grandes e se vexo algo que me chame a atención, léoo", detalla.

La mujer de Emilio, Nieves López, también está pendiente del correo, pero por otro motivo: "Mira se temos paixón, que eu véñolle polas gafas á casa". Ella también lee, "case todo, todo, todo" y hace el "crucigrama, para non perder memoria", pero por la noche, tras la mesa de la cocina. "É coma unha droga", bromea Nieves, incidiendo en que a sus dos hijos o a su nieto también les gusta. Y por eso, lo tiene claro: "O periódico vai seguir vindo ata que esta casa se cerre".