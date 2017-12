Una empresa de construcción de Vilalba estaba realizando estos días una gran ampliación en la cocina del bar Cascudo de San Xoán de Alba, donde ahora sus propietarios no descartan hacer más reformas gracias al Gordo.



En principio, los tres socios de la firma de albañilería que ejecuta estas obras creían que se habían llevado el décimo de la casa, pero no fue así.



José Paredes, más conocido como Málaga, reconocía a las puertas del negocio de hostelería de esta parroquia vilalbesa que contaba con el dinero del premio, pero que al final se tendrá que conformar solo con la alegría de sus socios y vecinos. Ya que él, no se lo llevó.



"Collo sempre a lotaría. De feito, os meus socios tíñana os dous, pero eu non", aseguró con una media sonrisa, mientras veía como los grandes agraciados de la jornada disfrutaban lanzándose champán de un lado al otro del bar.



De hecho, en todo momento creyó que él también era uno de los premiados, por lo que el disgusto fue mayúsculo. "Chamei a miña muller cando escoitei que tocara o Gordo no Cascudo. Díxenlle que que mirase entre os décimos que tiñamos, pero non apareceu, non sei porque non o o cheguei a mercar", confirmó apesadumbrado este hombre, aunque con un hilo de esperanza. Desea que estos millones recién aterrizados traigan para Vilalba y para gran parte de la comarca chairega un próspero futuro.



"Esta vez a sorte non estaba para min, hai que tomalo así. Pero alégrome igualmente, e moito, por todos aos que lles tocou. Ademais, espero que a xente agora que ten máis cartos se anime a facer casas e reformas e, como albanel, teñamos moito traballo na nosa empresa", dijo José Paredes, que espera poder disfrutar de su propia lotería cuando los vecinos comiencen a gastar el dinero. Algo que a muchos de los agraciados ya les ronda la cabeza.