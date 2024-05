O colexio de Meira reivindica con poemas as Letras Galegas para Avelino

O Ceip Avelino Díaz de Meira dá un paso máis e reivindica con poesías un Día das Letras Galegas para Avelino Díaz. Nunha iniciativa en colaboración co Concello e co colectivo que leva o nome do Poeta de Meira e que suma máis dunha década en prol de visibilizar o seu traballo, o centro colocou placas con extractos de poemas nas entradas de todas as aulas e na porta da biblioteca. O obxectivo, explican, é visibilizar a súa obra entre os máis pequenos e no centro hai 174 escolares.

"Puxemos ao lado de cada unha das aulas un trociño das poesías de Avelino Díaz para identificalo e darlle un pouco de valor, nunha colaboración máis para ver se sacamos adiante ese Día das Letras Galegas", explicaba o director do centro escolar, Iván López, que nomeaba antigas propostas na mesma liña como poñerlle o nome do poeta ao centro ou colocar un cartel dun retrato del na entrada.

"Agradecerlle tremendamente á comunidade educativa este xesto que contribúe a divulgar a obra e a figura de Avelino, sobre todo entre os máis pequenos", destacou Carlos Veiga, da asociación Avelino Díaz, ao tempo que indicou que un dos obxectivos da recentemente renovada directiva é "trazar unha estratexia para tratar de conseguir un día das Letras Galegas".

Non se conseguiu en 2017, coincidindo co 120 aniversario do seu nacemento, nin en datas posteriores. "É un tema complexo, dous académicos teñen que avalar a candidatura... así que o que temos previsto é reunirnos coa xente da Academia para presentarlles un dossier con todo o traballo que levamos feito", avanzou Veiga, que destacou o impulso que pode supor a última iniciativa da Quenlla, que vén de musicar dez poemas de Avelino.

"Despois seguiremos buscando o apoio institucional dos concellos, dos centros educativos... Agora estamos uns 50 socios no colectivo pero hai moita xente de base que colabora ", indicaba.

Dende o Concello, Agustín Méndez apuntaba o importante que sería para Meira, e tamén para Riotorto, acadar as Letras Galegas para Avelino, o que "tamén sería un recoñecemento á emigración, a moita xente e a moitos valores".

Xusto este venres pecha o prazo para participar no Certame de Debuxo e Poesía que impulsan os concellos de Meira e de Riotorto, en colaboración coa asociación, dende hai sete anos.