El Ceip coruñés San Francisco Javier dona alrededor de 300 piezas al Museo Etnográfico Monte Caxado de As Pontes, que incluirá algunas en su exposición.

El colegio coruñés inició en la década de 1980 un proyecto educativo simular al que impulsó José María López, el presidente de la Fundación Monte Caxado, en el centro escolar que llevaba el mismo nombre en As Pontes, recogiendo objetos tradicionales, de trabajos artesanales, agrícolas, pesqueros o de la vida cotidiana para dar forma a un museo etnográfico que ahora se despide.

"Le teníamos muchísimo cariño pero en estos momentos había una falta de espacio en los pasillos y era necesario garantizar la seguridad. Además era inviable el mantenimiento porque no había personal para encargarse de él", dice la directora del centro, María Jesús Rodríguez. Su predecesora, Elena Gómez, con raíces en As Pontes, fue una de las impulsoras de este pequeño museo y la encargada ahora de ponerse en contacto con el Monte Caxado para darle un futuro a las piezas.

"El museo del colegio Monte Caxado ya estaba iniciado y me apoyé mucho en él para poner en marcha el nuestro y teníamos un conserje que era un manitas. El proyecto dio mucho juego durante muchos años, quedó muy bonito, pero ahora ya no había quien lo mantuviese -ella ya no está en el centro, como el resto de impulsores- y como era imposible devolver cada una de las piezas a su dueños decidimos buscar una alternativa y nos pusimos en contacto con el museo pontés para que no se perdiesen", explica.

En el museo pontés entienden que es importante "salvagardar esta colección museística", que complementa a la pontesa con piezas similares y otras que no había, como todas las relacionadas con la pesca marítima o una muestra de muñecas.

La empresa pontesa Cultureume es la encargada de realizar el proyecto de inventario, traslado y conservación de todas las piezas. "Estamos facendo a identificación das pezas, coa introdución de información na base de datos, a embalaxe, co código de sección ao que pertencen no museo, e o traslado e almacenaxe, previa reparación e restauración", explican desde la firma pontesa.

"Vai haber pezas que complementen seccións, pero non se van expoñer todas, principalmente por unha cuestión de espazo, xa que sería necesaria unha ampliación", di José María López Ferro, que asegura que algunas necesitarán un trabajo importante de restauración.

Cerrado una vez más por el covid

El Museo Etnográfico Monte Caxado está cerrado estos días, una vez más, debido a la alta incidencia del covid. «Non é que nos obriguen, pero é unha cuestión de sentido común, é un espazo reducido», dice José María López.



Horario habitual

Normalmente abre de martes a viernes, de 18.00 a 19.30 horas, y sábados, domingos y festivos, de 11.30 a 13.00 horas. Aparte se pueden solicitar visitas concertadas.



4.000

Es el número de piezas que hay actualmente expuestas en el museo pontés.