Cohempo ensalza el queso del Eume con unas jornadas gastronómicas

La Asociación de Comerciantes, Hostaleiros e Empresarios de As Pontes, Cohempo, con la colaboración del Concello de As Pontes, promueve durante este fin de semana las Xornadas Gastronómicas Queixo do Eume.

La iniciativa, que tiene como finalidad ensalzar el queso de la comarca, arrancará mañana, viernes 8, de 19.30 a 23.00 horas y continuará el sábado y el domingo tanto en el horario de tarde y noche como a mediodía, de 12.00 a 15.00 horas.

Así, se ofrecerán en establecimientos hosteleros de la localidad tapas hechas a base del manjar local a un precio de dos euros. Participan en estas jornadas casi una decena de locales, en concreto, la cervecería Jardín, A Caseta do Parque, Mesón de Pepe, Segunda Cueva, A Fervenza de Somede, Mesón 7 Camiños, La Capilla, Mamma mia y el bar Venus.

Se ofrecerán además platos especiales con este ingrediente estrella de la comarca del Eume en la pizzería Dellapiccola y en los restaurantes La Bodega y Casa Teresa.

Los clientes que se animen a participar en estas jornadas culinarias entrarán en el sorteo de una docena de entradas para visitar la firma Queserías del Eume, con un tentempié incluido. Los ganadores se darán a conocer el próximo 21 de abril.