Cogomelos: bocados outonizos que traspasan fronteiras

O seu valor gastronómico é único. Atribúenselles propiedades difíciles de igualar. Son nutritivos e confiren sabores e aromas suaves ás comidas, nas que poden adquirir un papel protagonista ou sinxelamente converterse en convidados de excepción.

Falamos de fungos e cogomelos, eses saborosos bocados outonais —as tempadas dilúense cada vez máis debido ao cambio climático, polo que se poden recoller en diferentes momentos ao longo do ano— que nacen nas terras da Chaira e As Pontes e que acaban traspasando fronteiras polas súas excepcionais características.

Esas que se poden comprobar na boca nunha das feiras máis emblemáticas que se celebran na contorna, a de Fungos e Cogomelos das Pontes, que naceu da man da agrupación micolóxica Poupariña hai máis de tres décadas para despois pasar a ser organizada polo Concello, que inclúe na súa programación diversas actividades e un concurso de cestas no que todos apostan por mostrar o maior número posible de variedades.

Champivil exporta por varios países europeos ao redor de 600.000 quilos anuais de diferentes variedades de fungos

Esta administración local traballa arreo para que a xente "pase de la "micofobia a la micofilia", din dende a área de Turismo, que quere potenciar a pedagoxía micolóxica a través de cursos e saídas ao monte, pero tamén darlle un pulo a nivel gastronómico, ofrecendo máis e mellores demostracións culinarias na propia feira ou publicando as receitas gañadoras dos certames que se convocan a través do programa ‘As Pontes, terra de cogomelos’.

Esta iniciativa busca situar ao municipio pontés "como un referente" micolóxico dende inicios de setembro e ata novembro coa celebración da feira gastronómica que maior número de visitantes é capaz de congregar.

Esta cita é o escaparate perfecto para mostrar un produto de moita calidade e do que tamén saben ben en Champivil, a única empresa de toda a provincia de Lugo adicada á comercialización deste produto en cantidades industriais.

Situada na parroquia vilalbesa de Mourence, a firma fundouse en 1977, aínda que foi nos 50 cando a avoa de Luz Divina Castelo, a terceira xeración á fronte, iniciou unha actividade pioneira de recollida e venda de fungos silvestres grazas aos coñecementos que adquiriu "dun catalán", conta a súa neta.

O mercado durante todo este tempo foi variando, e tamén as formas de consumir os cogomelos. "Agora hai produto fresco todo o ano, e iso condiciona moito, por iso tivemos que diversificar", explican dende Champivil, que vende ao redor de 250.000 quilos de boletus edulis ao ano; 20.000 de cantharellus cibarius; outros 20.000 de trompeta dos mortos, e ao redor de 300.000 da máis consumida, a lingua de vaca.

A empresa china Qihe Biotech estuda implantar nas Pontes unha planta de cultivo a grande escala

"Vendemos cogomelos en conxelado, deshidratado e conservas en grandes superficies pero o 95% exportámolo fóra, principalmente a Francia e Italia, que son os grandes consumidores, pero tamén a Alemaña, Luxemburgo ou Países Baixos", indica a empresaria vilalbesa, que reclama máis control e lexislación. Unha petición que se repite moito.

De feito, xa hai comunidades de montes e outras entidades que teñen acotada a recollida de fungos en determinados puntos, unha medida que se aplica para evitar o acceso indiscriminado a fincas privadas. Porque aínda que moitos pensen que non, os cogomelos silvestres teñen dono.

OUTRAS VARIEDADES

E de produtores a gran escala a outros máis pequeniños. Este é o caso de María del Mar Trastoy, que produce fungos shiitake no seu invernadeiro de Lanzós, en Vilalba. Incorporouse en 2018 e seguindo os consellos de Marcos Besada, presidente da Estruga, decidiu apostar polos pequenos fungos de orixe xaponés que cultiva en troncos de carballo.

"Facemos un furado e insertamos os micelios, tapámolos con cera e deixámolos incubar durante un ano", explica sobre o proceso que realiza para ter unha produción duns 2.600 quilos ao ano.

Estes pequenos bocados con selo chairego teñen moi boa saída en tendas gourmet e en restaurantes, explica Mar Trastoy, que recoñece que "no mercado local —ela ten un posto no Mercado de Abastos de Vilalba xunto a outros produtores— a xente aínda é reacia a consumilos".

Ela prodúceos de xeito artesanal, pero hai outras formas de facelo "en pacas de palla ou sustrato", indica, sobre as claves dun proxecto de futuro que está en fase de estudo nas Pontes.

A empresa china Qihe Biotech quere abrir unha planta de cultivo de fungos comestibles —shiitake, ostra e ostra rei— en terras pontesas para despois exportar o produto a toda Europa a través do porto exterior de Caneliñas, en Ferrol.

Afección

Cada vez hai máis afeccionados ao mundo dos cogomelos, grazas, en gran medida, á proliferación de actividades que apostan por divulgar esta práctica que tamén serve como un complemento económico para algunhas familias.



Saídas e xornadas

Son múltiples as saídas ao monte e as xornadas de iniciación á micoloxía que se organizan dende hai anos a través de varios concellos e asociacións. Tamén houbo, durante un tempo, xornadas gastronómicas como as que organizaba Amigos da Feira, en Castro de Rei, ou as que se facían na parroquia xermadesa de Roupar ou coincidindo co Festa do Outono de Pol.



Asociación

As Pontes é o único concello que conta cunha agrupación micolóxica. Poupariña refundouse en 2022 tras máis de dúas décadas sen actividade. A renovada entidade, que conta con medio cento de integrantes, participou na 40ª Semana Micolóxica Galega que a federación autonómica celebrou no municipio, e no programa ‘As Pontes, terra de cogomelos’, que dende hai un par de anos organiza o Concello e que ofrece charlas, saídas, exposicións e concursos.



Divulgación

Un dos que nunca falla a estas citas é José Luis Cuba, o micólogo xermadés que creou unha canle de Youtube para dar a coñecer este fascinante mundo.