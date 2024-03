Concurso de tapas: X Que Bo Estás Guitiriz

Un total de oito son os establecementos de hostalaría de Guitiriz, todos do núcleo urbano, que participan dende onte lunes e ata o domingo 10 na décima edición do concurso de tapas Que Bo Estás Guitiriz, organizado unha vez máis pola asociación de hostaleiros De Bares coa colaboración do Concello, Estrella Galicia, Automóviles Losada, Kantero Fotografía e Wholia.

De 20.00 a 23.00 horas, en cada un dos locais poderanse saborear as súas propostas, por un prezo único de tres euros —4,5 se se degustan co viño do concurso—. Así, A Capela servirá unha Explosión de sabores, o Balneario de Guitiriz ofrecerá o Pincho Fuente de San Juan e no Soa teñen claro o que debe facer o público: Reméxeo ti. O Xoldra leva a pensar nun mítico cantante con Un bico e unha fror, Casa Nistal aposta pola onomatopea en Guau guau e no Korreo a opción é un Cachopo de serrano y crema de cabrales. A seixoneta do Zeus preséntase nunha copa e en La Casilla servirán un Pulpo crocanti.

Os clientes, sempre que completen a ruta de oito locais, poderán valorar as tapas cunha puntuación do un ao dez (tendo en conta presentación, servizo ou sabor), o que servirá non só para determinar cales dos locais subirán ao podio desta décima edición na futura cea da hostalaría, senón que tamén lles dará opción de facerse cun dos tres premios económicos que se sortean, de 600, 400 e 200 euros.

Haberá urnas en cada local para depositar as papeletas cubertas, e tamén petos para facer doazóns voluntarias que se sumarán aos cinco céntimos que De Bares doará por cada tapa servida á causa benéfica elixida este ano: sufragar unha actividade do centro Alume de saúde mental de Guitiriz.