Cocer hoxe o pan nos fornos de sempre

Poñer en valor os fornos de toda a vida de facer o pan. Ese é o proposito conxunto da asociación de mulleres rurais Olvido, de Roteiros de Pol e de Casa Chaín, que queren contribuir a que estas construcións, outrora moi populares, non esmorezan, e seguir así a saborear un bo pan da casa —e empanadas, bolas, liscos, patacas asadas, costela...—. Na procura deste obxectivo desenvólvense distintas actividades, coma a I Ruta dos Fornos de Pol ou os obradoiros de elaboración de pan que se organizan en Casa Chaín.

Participantes na ruta. EP

A andaina, apoiada pola área de Cultura da Deputación, o Concello de Pol e Cociña de Ancares e Terras de Burón, resultou ser unha exitosa convocatoria que lles permitiu a máis de 120 persoas descubrir, da man dos seus respectivos donos, media ducia de fornos que aínda conservan a súa actividade.

Malia a que o tempo non acompañaba de todo, a xente mergullouse na experiencia dende o punto de partida, a Capela das Neves, na parroquia de Suegos, onde o grupo Axeigo tocou unhas pezas e se serviu un café que daba inicio a unha experiencia que conxugaba historia, etnografía, natureza, música e gastronomía, deseñada por Mercedes López, presidenta de Olvido; Lourdes Abuide, de Olvido e responsable de Casa Chaín; Belén Seco, presidenta de Roteiros de Pol, e Rosa Pérez, de Olvido e Roteiros e tamén propietaria do primeiro dos seis fornos.

Forno de Bernabel. C.PÉREZ

Alí, na Casa de Bernabel da aldea de Cima de Vila, en Suegos, degustáronse empanadas de liscos, bonito e grelos, ao tempo que Rosa incidía en que o obxectivo é que "a xente que ten forno se anime a cocer", explicándolles aos presentes algúns dos pasos a dar, como quentar o forno ata o punto idóneo ou preparar a masa, á que lle leva o seu tempo levedar.

"A diferenza máis grande deste pan é a masa, aquí faise con formento, a masa nai déixase dunha vez para outra", explica Ramón Labrada, titular do forno de Labrada, no barrio de Vigo, tamén en Suegos, segunda parada onde os camiñantes repuxeron forzas saboreando unha costela ao forno.

Actuación de Axeigo no formo de Labrada. C.PÉREZ

Ramón usa fariña de trigo do país cun pouco de centeo para a masa, madeira de bidueiro e de salgueiro para quentar o forno —arde máis rápido có carballo, aínda que este tamén lle gusta—, e fai os varredoiros da clásica xesta e de loureiro, polo olor que este desprende, malia a limpar peor que a xesta.

Forno de Labrada. C.PÉREZ

No forno de Pásaro, tamén en Suegos pero na aldea de Baílle, a bola con queixo foi o prato a degustar polos participantes, chegados de lugares tan dispares coma varios concellos chairegos, Meira, A Pontenova, Lugo —había bus dende a estación de tren—, A Coruña ou As Pontes, de onde procedían Elena Prieto e uns amigos.

Forno de Pásaro. C.PÉREZ

"Un amigo noso viu en El Progreso que se facía o roteiro e como cocemos os dous propúxonos vir, porque estas cousas interésannos", di unha muller que, ao contrario de moita outra xente, non lembra cocer na casa de pequena, pero como lle parecía interesante, aprendeu de maior e agora fai "de todo, pan, que tamén conxelo, pizzas...", conta, ao tempo que lle pregunta a José María Magide, da Casa Pásaro, polas particularidades do seu forno.

Pinchos en Pásaro. C.PÉREZ

Os liscos foron o prato estrela no cuarto forno, o de Neira, tamén en Baílle. «Foron liscos feitos no forno, fixen a brasa e despois fixémolos alí», detalla Jesús Pérez, que destaca a cantidade de xente que se apuntaba a unha ruta que ve como positiva.

E era precisamente esa grande afluencia o que preocupaba un pouco a Mari Carmen Teijeiro á hora de preparar os chourizos á brasa que se ofrecían para degustar no forno de Mirón, xa en Lea, no Regueiral. Mais ao final, a xente gozou tanto do prato ofrecido como da enxebreza do lugar, que aínda conserva a mesa de levante, a vella artesa ou a gramelleira tal e como estarían hai décadas.

Forno de Casa Chaín. C.PÉREZ

A despedida desta I Ruta dos Fornos oficializouse en Casa Chaín, onde se saboreou o postre deste particular menú, brownie e biscoito de noz, e se fixo un balance positivo dunha experiencia que terá continuidade. "Queremos repetir entre maio e xuño, visitando outros fornos; a idea é percorrer todo o concello e ir descubrindo os que aínda funcionan", avanza Lourdes Abuide, anfitrioa neste fin de percorrido e tamén nos obradoiros de elaboración de pan que, aínda que son independentes desta iniciativa, serven de complemento perfecto.

Asistentes ao obraodiro de Casa Chaín. C.PÉREZ

Comezaron en 2023, co reto de probar que o seu forno, que levaba uns 60 anos sen usarse, respondía. Fíxoo, e agora desenvolven xornadas coma a deste sábado, que se repetirá o día 13 abril (para inscribirse ou máis información, whatsapp ao 655.35.93.05), mes no que haberá tamén unha sesión infantil antes dun parón estival, coa idea de volver retomalos en outubro.

Taller de elaboración de pan e empanadas en Casa Chaín. C.PÉREZ

Nos talleres, Rosa Pérez exerce de mestra para unha ducia de aplicados alumnos. Dende as dez da mañá, e respectando os tempos que precisa cada fase do proceso, explícalles como se facía antes o pan. Amasa na artesa 15 quilos de fariña e un de formento e mentres se deixa que a masa levede, prepárase o recheo da empanada.

A continuación, vaise roxar o forno, controlando cando as pedras cambian de cor par saber que está quente dabondo. Mentres quece, acábanse as empanadas e despois, retíranse as brasas, límpase e métense unha ou dúas empanadas, que en pouco máis de media hora están listas e que xa se degustan in situ, e unha ducia de bolos, que tardan algo máis en cocerse e que despois cada quen pode levar para a casa, saboreando así o resultado desta experiencia.

Seis elementos en tres parroquias

A I Ruta dos Fornos permitiu descubrir un total de seis elementos das parroquias de Suegos, Lea e Cirio.

Bernabel

José Otero Valiño e Rosa Pérez tiñan un forno que usaban, pero unhas obras para ampliar unha estrada levaron a que se derrubase. Como non querían quedar sen cocer, a alternativa foi usar o dunha casa próxima que compraran. Neste, que supera os 50 anos, cocen mínimo unha vez ao mes, pan e empanadas.

Labrada

O forno actual desta vivenda data dos anos 50 e construíuse para sustituír outro que estaba fóra, nun pendello, segundo recorda Ramón Labrada. Mantense en uso, cocendo polo menos unha vez ao mes, oito ou nove bolos, unha boliña e un par de empanadas.

Pásaro

Os actuais donos, Puri Pásaro e José María Magide, non saben os anos que ten, pero supoñen que máis dun século, igual que a vivenda que compraba o avó de Puri cando seu pai era aínda bebé, que antes se coñecía como Casa de Domínguez e na que tamén había un muíño. Pouco o usan, pois teñen outro moderno no que cocen cada 15 días pan, empanadas e ata patacas asadas nas brasas, aliñadas con pimentón, sal gorda e aceite de oliva.

Neira

Jesús Pérez non sabe precisar os anos do forno, pero si que sobe dos 40 e que funciona ben, pois cada 15 días el, que de mozo traballou nunha panadería en Cospeito, fai pan da casa e empanadas, igual que antes facía a nai da súa muller.

Mirón

O forno, que supera o século, tiña moito uso, pero Mari Carmen Teijeiro recoñece que, dende o pasamento de seu pai, apenas o fan. Porén, para a ruta volveron quentalo, fixeron empanada e asaron castañas, co atractivo engadido da súa boa conservación, pois aínda ten a gramalleira para colgar o pote.

Chaín

A vivenda data de 1889 e o seu forno tamén é centenario. No marco do seu proxecto para o lugar, Lourdes Abuide decidiu recuperalo, reducíndoo para facelo máis operativo. Agora ten capacidade para cocer 15 bolos e unha empanada.