Coa vista nos Goya: Ulises, de Mestre ao Xistral

Entre as 76 curtametraxes de ficción —hai 116 en total, contando documentais e animación— que se inclúen na lista pública de creacións precandidatas a convertérense en finalistas dos premios Goya 2024 figura unha peza audovisual cunha fonda pegada chairega e meirega, aínda que a historia que conta poida ser universal.

A Ulises, protagonista que lle dá nome á obra e que sofre un acusado trastorno psicomotor, cóidao seu irmán. Mais un día, este decide abandonar a casa familiar e enterrarse vivo. Seu irmán, desesperado, atópao e convénceo para volver, pero xa non sabe que facer para protexelo.

Esta é a sinopse da curtametraxe de 24 minutos dirixida por Félix Brixel, de Rianxo, e producida pola meirega Gaitafilmes que, de lograr o difícil reto de aparecer nesa selección final grazas ao voto dos académicos, poría o broche de ouro a unha xa de por si dilatada traxectoria en festivais nacionais e internacionais que se iniciaba o pasado mes de marzo coa súa estrea no Festival de Málaga, cita que ademais cualifica para os Goya.

Integrantes do equipo de 'Ulises', no Festival de Málaga. EP

"Foi o primeiro que apostou por Ulises e para nós foi unha sorpresa moi positiva que a escollesen", explican dende Gaitafilmes, incidindo en que, para un traballo coma este, "o circuíto de festivais é o máis importante", xa que logo é máis difícil ter saída noutros medios audiovisuais. Aínda así, xa teñen a confirmación de que Ulises estará dispoñible na plataforma Filmin.

Dende a produtora meirega confían en que, máis alá do soño que sería chegar aos Goya —tamén estiveron na short list de Cannes, outra gran ilusión—, aínda lle quede percorrido en varios festivais máis logo de pasar xa, colleitando varios premios, por preto dunha ducia de convocatorias: o Donosskino de San Sebastián, o Curtocircuíto de Santiago, o Abycine de Albacete, o Ouff en Curto de Ourense, o madrileño Imagina 2030, a Semana de Cine de Lugo, o International Short Film Festival in Drama de Atenas ou o Sant Louis International Film Festival, en EE.UU, que cualifica para os Oscar.

'Ulises'. EP

No emblemático Cans, Paula Quiroga facíase co premio á mellor dirección de fotografía e Brixel recibía o premio especial do xurado á mellor dirección, mentres que no Festival Internacional de Curtametraxes de Bueu Ulises obtiña o galardón á mellor curta galega. Tampouco volvía de baleiro do Terra Gollut de Ribes de Freser (Girona), onde gañaba o premio Miquel Porter.

Localizacións

En cada un deses pases, chamou a atención a localización de boa parte dos exteriores. "Buscabamos unha paisaxe inhóspita, árida", lembran dende Gaitafilmes. Atopárona na Serra do Xistral, un lugar "espectacular" pero que complicou significativamente a rodaxe, ao estar condicionados pola climatoloxía e teren que acceder en todoterreos. Mereceu a pena, visto o resultado, ata o punto que houbo quen preguntou se realmente estaba gravado en Galicia.

Imaxe da curta. EP

"O Xistral para nós foi unha sorpresa, pero é certo que a provincia de Lugo cinematograficamente ten moitas posibilidades, paisaxisticamente conta cunha gran diversidade", salientan dende a produtora.

Máis doado foi dar coa casa para os interiores e algunhas tomas exteriores, pois recorreron a unha vella vivenda da aldea de Mestre, en Ribeira de Piquín, xusto a carón da palleira que a firma meirega reconverteu no seu propio estudo de posprodución.

Os sete días de rodaxe supuxeron un importante "esforzo" para sacar adiante este proxecto, que conta coa colaboración da Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), do Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) e do Concello de Ribeira de Piquín.

Reparto

Contar a historia de Ulises requería dun protagonista á altura, e eles atopárono a través dun proceso de cásting. José Luis Trinky "foi un gran descubrimento, a el gustoulle e faino moi ben", aseguran dende Gaitafilmes, que contaba xa con Diego Anido dende o comezo do proxecto, ao que logo se sumou Flako Estévez, a quen xa coñecían dunha colaboración previa.

Ulises. EP

Coa curta ‘Ulises’, aínda con camiño por andar, e as películas Dhogs e Welcome to ma maison, ambas dirixidas por Andrés Goteira, como bagaxe, Gaitafilmes ten xa listo para estrear o documental Aurora, de Area Erina, e a piques de rematar O silencio herdado, de Lucía Dapena, coproducido xunto a La Selva. Ademais, ten previsto rodar a que será a súa terceira longametraxe, Monstro, tamén de Goteira, no verán de 2024.