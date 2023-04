A Mexadoira: co que soñan os aventureiros

A tranquilidade da natureza en plena serra de Meira, unhas vistas excepcionais, camiños sen apenas modificar, pradeiras verdes, animais salvaxes e vexetación autóctona. Isto pódese atopar na ruta Miño-Eo, un camiño de 17,5 quilómetros que parte dun lugar simbólico como é o Pedregal de Irimia, onde nace o río Miño.

Parece a opción ideal para todos eses aventureiros e aventureiras que gustan de pasar o día percorrendo os recunchos que Galicia nos dá a oportunidade de coñecer. Yoani Jartín, técnica de turismo en Meira durante os últimos 20 anos, non ten dúbidas ao escoller o seu lugar favorito dentro desta ruta: a fervenza A Mexadoira, un salto de auga duns 15 metros de altura, que se atopa como un regalo agochado no medio do camiño.

Un dos camiños do roteiro Miño-Eo. EP

"Recordo a primeira vez que a vin, aló polo 2003, ao seguinte día tiña unhas maniotas...", rememora entre risas Yoani, apuntando que "mereceu a pena". Porque cada vez que vai á fervenza, a súa mente é capaz de regresar aos momentos na casa dos seus avós. "Encántame, como cando era pequena e me sentía libre, escoitando só o ruído da auga e algún cantar dos paxaros", sinala.

"Transmíteme liberdade e faime sentir o poder que ten a natureza, hai que coidala", repara Yoani, moi consciente da fortuna de contar cun lugar así na súa localidade, ao que acode para "cargar pilas, sempre que podo". Alí, no seu recuncho, pode reconectar consigo mesma.

A zona non está practicamente modificada, e só algunha indicación da ruta e un panel informativo fan visible a presenza do home. Un paraíso natural onde atoparse con fauna e vexetación propia do lugar. Andando en calma pola zona, non sería raro ver corzos, raposos ou algún xabaril, rodeados de carballos e bidueiros.

A primavera e o outono son as épocas nas que máis visitantes se achegan a este lugar, que non é tan coñecido como debería. "Incluso xente de Meira non o coñece", di Yoani, que xa prepara a típica camiñada dende o centro da localidade, que realizan todos os anos a principios de maio. "É unha ruta duriña, pero como non quenta tanto o sol, vainos ben", sinala, invitando a todo o mundo a participar o vindeiro día 7.