Experimentar dende o laboratorio para acadar novos coñecementos

Proposta

Un total de 176 centros participan na iniciativa

O programa de innovación educativa Club de Ciencia promovido pola Xunta de Galicia a través da consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades está implantado no vixente curso 2022-2023 nun total de 176 centros educativos de toda Galicia, dos que 79 son da provincia da Coruña, 20 da de Lugo, 54 da de Pontevedra e 23 de Ourense.

IES Fonmiñá

Ademais do IES Moncho Valcarce das Pontes, o único de toda a comarca chairega que se estreou nesta iniciativa foi o IES Fonmiñá da Pastoriza. A profesora de Bioloxía, Sabela Otero, que chegou ao instituto o pasado curso, decidiu implantar esta iniciativa debido ao interese mostrado polo alumnado. "Queriamos satisfacer esa curiosidade e ilusión pola parte práctica do laboratorio, á que non podiamos dar saída pola falta de tempo e de fondos", explica.

25

Son os alumnos que finalmente se anotaron ao club nesta primeira convocatoria. "É unha cifra moi boa porque supón máis da metade do alumnado dos catro cursos da Eso", explica Sabela, indicando que no caso do seu centro as actividades fixéronse dentro do horario lectivo e incluíron, por exemplo, prácticas coa impresora 3D ou pequenos experimentos con reaccións químicas. "A idea é poder continuar o próximo curso, porque a acollida foi moi boa", conclúe a profesora de Bioloxía do instituto pastoricense.

Un dos proxectos foi con té konbucha. M.M.

"Para min o mellor foi poder descubrir outras facetas da bioloxía", di Sara López, mentres a súa compañeira María Permuy destaca que para ela o máis interesante foi coñecer diferentes instrumentais e ferramentas, entre eles o refractómetro, co que puideron medir o azucre, entre moitas outras vivencias inolvidables entre experimentos.

Cóntano emocionadas, nun dos recreos entre clases no IES Moncho Valcarce das Pontes, no mesmo laboratorio ao que acudiron neses tempos de lecer ao longo de todo este curso animadas por "estar con los amigos, conocer a gente nueva y disfrutar de la ciencia", di pola súa parte Erika Fernández, que tamén se sumou a unha proposta na que se implicaron once profesores de sete departamentos e ao redor duns 60 alumnos de todo o centro.

Así o confirma Chus Blanco, profesora de Bioloxía e Xeoloxía, e a culpable de que o centro pontés se sumase xa dende o curso pasado a participar no programa de educación e innovación que pon en marcha a Xunta de Galicia a través destes Clubs de Ciencias. "Viña doutro centro no que levabamos moito tempo traballando neste aspecto, ao chegar aquí e ver que non o tiñan pensei na posibilidade de solicitalo", conta emocionada, ao ver o éxito que acadou en tan pouco tempo a iniciativa.

Esta permite "motivar os rapaces nas vocacións STEM", defende Chus, sobre ese desafío que se presenta na educación española na que cada vez son menos os estudantes que apostan por escoller estudos superiores de ciencias e tecnoloxía.

Na iniciativa implicáronse once docentes de sete departamentos. M.M.

Ademais, este club convértese tamén nun espazo de convivencia para docentes e estudantes, que poden intercambiar coñecementos e reflexións. "A implicación de diferentes departamentos —este curso participaron os de Bioloxía e Xeoloxía, Física e Química, Tecnoloxía, Latín e Grego, Educación Plástica e Visual, Orientación, Xeografía e Historia e Música— fixo que se crease un grupo de traballo moi interdiciplinar que permitiu ofertar ao alumnado actividades moi variadas", indica Chus, profundando en que o club tamén se situou como "un punto de encontro para o alumnado tanto das áreas das Ciencias como das Humanidades".

A estas dúas vertentes engadiuse tamén outra un chisco máis reivindicativa, tal e como recordaban as propias estudantes no laboratorio. "Estuvimos viendo que hay muchas mujeres que descubrieron cosas impresionantes e imprescindibles en nuestro día a día y a las que no se les reconoció su trabajo. ¡Eso es terrible!", reflexiona Aitana Alonso, que reclama que "tanto hombres como mujeres estamos perfectamente capacitados para hacer grandes cosas".

O club é un espazo de convivencia, que permite motivar nas vocacións STEM e reivindicar o papel da muller na ciencia

Unha reflexión secundada polas súas compañeiras de 4º da Eso, todas rapazas, que foron algunhas das que interviron de xeito máis activo nos diferentes proxectos, nos que tamén participaron estudantes de 1º ou 2º da Eso como Dani Calvo ou Sebastián Sepúlveda, que non perderon un recreo de ciencia, e outros estudantes de bacharelato, que tamén quixeron deixar a súa pegada nos experimentos.

INVESTIGACIÓNS. Os de Bioloxía centráronse en dúas liñas de investigación principais co té kombucha como elemento central. Por un lado, fixeron análise de parámetros de control de crecemento biolóxico "para optimización de cultivos ampliando a nosa experiencia do ano pasado", explica Chus e, por outro, a obtención dun polímero "a partir da deshidratación de SCOBYs para ensaios das súas propiedades e uso para crear diferentes obxectos e un mostrario".

Manualidades con té kombucha. M.M.

Así, elaboraron todo tipo de obxectos con este peculiar material, dende un xogo de damas a cestos, obxectos de decoración e mesmo pulseiras, tal e como recordaba Lara Meizoso, de 4º da Eso, contenta por participar nesta "entretida" iniciativa na que se desenvolveu outra proposta con Ecoprint, que permitiu investigar diferentes pigmentos, así como a obtención, usos e aplicacións.

"Ensaiáronse diferentes técnicas e creáronse varios obxectos e tamén se fixo un mostrario", explican, incidindo que unha das liñas de investigación foi co pigmento extraído da cochinilla.

Os alumnos de Latín e Grego centraron os seus esforzos en recompilar diferentes palabras de uso frecuente en varios ámbitos científicos, analizando o seu significado. Con toda esa información crearon un glosario e diferentes pósters.

"Por medio de experimentos empregando materiais de uso cotián ou de refugallo, puidemos observar as características do son: como se orixina, como se transmite, que é o que fai que se modifique a súa altura, o seu timbre, a intensidade...", explican sobre a proposta desenvolvida dende a área de Música, que se estruturou en catro actividades: A onda sonora e a súa transmisión, a altura, o carácter complexo do son e os sons do lixo.

Os estudantes de Grego e Latín elaboraron un glosario con palabras científicas. M.M.

Os estudantes tamén puideron estudar as propiedades da luz, as cores e o seu comportamento noutra das propostas, á que se sumou unha busca do tesouro dentro do recinto escolar aplicando técnicas de xeolocalización.

Tamén se promoveu un taller de reciclado de plásticos "no que se aplicaron técnicas de fusión e coloreado de láminas de plástico e co material obtido creáronse obxectos como marcapáxinas", explican desde o IES Moncho Valcarce, que tamén ofreceu un obradoiro de cianotipias —unha técnica entre a fotografía e o deseño— e pequenos petiscos científicos.

Os experimentos realizados ao longo do curso no laboratorio foron expostos no Instagram @clubcienciasmoncho

Estes últimos foron liderados en moitos casos polos propios alumnos dos cursos superiores, e permitíronlles poñer en práctica técnicas básicas de laboratorio, pero moi vistosas. Así, por exemplo, traballaron con "líquidos non newtonianos, fixemos torres de densidade, cromatografías ou experiencias con diferentes reaccións químicas...", enumera Chus Blanco, que indica que moitas das actividades que se fixeron ao longo deste curso poden verse no Instagram —@clubcienciasmoncho— creado para a ocasión.

A docente espera que este Club de Ciencias do instituto pontés siga medrando e poñendo a semente en moitos máis científicos do futuro.