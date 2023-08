Clásicos e históricos que erixen paixóns

O mundo das afeccións abre a porta a unha realidade na que conviven centos de paixóns, vinculadas a outras tantas disciplinas e no que cada quen escolle libremente en función das súas preferencias. Hai quen herda os gustos, quen nace con eles ou quen descobre, case por casualidade, en calquera recuncho da súa casa o que logo pasa a converterse no seu pasatempo favorito.

Na comarca chairega existen colectivos que agrupan apaixonados de diversas disciplinas, pero destaca especialmente unha: o mundo do motor. Unha afección na que abundan os tecnicismos, os coñecementos específicos e no que destacan os máis mínimos detalles. Unhas particularidades que beben da súa historia e cobran sentido grazas aos seus antecedentes: os vehículos clásicos. Aqueles que comezaban a rodar polas estradas galegas a principios do pasado século e deixaban estupefactos aos que non tiñan visto vehículo máis complexo que unha bicicleta.

Pepe de Pígara no seu Seat Sport 850 Spider. NOEMI FERNÁNDEZ

"Tiña eu 14 anos cando chegou aquí o primeiro coche, se alguén tiña unha bicicleta xa era moito", lembra Pepe de Pígara, un dos chairegos que forma parte dese colectivo con gusto polos vehículos clásicos e que confirma ao abrir as portas do seu garaxe, onde garda un Mercedes 280E da serie W123 e un Seat Sport 850 Spider. Sobre este último, que mercou e logo reparou, apunta ademais unha particularidade: "É un prototipo que fixo Bertone en Italia para Fiat, pero a España chegou en pezas como recambios e logo montouse aquí, onde se vendeu como Seat a pesar de ser un Fiat e foi o único ‘descapotable’ fabricado aquí".

A súa afección aos clásicos levouno a especializarse por completo nun mundo no que os procesos son "complexos e longos", debido á dificultade para atopar as pezas de recambio e aos trámites necesarios para poder circular con automóbiles deste tipo. "Agora estamos pendentes de que saia a nova lei, coa que pretenden abaratar os custos de converter un coche en histórico, que agora anda polos 500 euros, e permitirnos circular polas cidades", explica Pepe, quen ademais atesoura centos de pezas históricas no seu museo, cunha ampla diversidade de marcas, modelos e utilidades e das que coñece ata o máis mínimo detalle.

Pepe no interior do seu Mercedes 280E da serie W123. NOEMI FERNÁNDEZ

"Xa o dicía un veciño, o que non faga el non o fai ninguén", apunta acertada a súa muller, pois o propio Pepe desmontou e rascou o seu Spider, no que se investiron máis de 300 horas e para o que fixeron falta tres motores dos que se puidera sacar un. Pero este veciño de Pígara tamén investiu tempo e diñeiro noutros vehículos clásicos que garda no seu garaxe, entre os que custodia unha bicicleta Derbi dos anos 80, unha Motobécane dos anos 50 ou unha Ossa dos 60, entre outras.

E no mesmo concello de Guitiriz, a pouco máis de 20 quilómetros do garaxe de Pepe está o de Jesús e Brais Veres, pai e fillo que comparten a paixón polos clásicos. Jesús comezou hai arredor de dez anos no mundo dos motores históricos, arranxando a moto na que se movía nos seus tempos mozos, unha MV Agusta do ano 1961 que chegou ás súas mans dende Bilbao e que "vela funcionando de novo" o fai feliz.

Esa mesma felicidade experiméntaa o seu fillo, Brais, cando participa nalgunha ruta co seu Seat 600. "Gústame saír con el e facer algo diferente", confesa este mozo guitiricense que cando viu a oportunidade mercou o coche para logo arranxalo e levalo ao estado no que se atopa hoxe, completamente restaurado. Un proceso no que, segundo asegura, precisou "moito tempo e moita paciencia".

Pois ademais da paixón todos comparten a mesma opinión: o proceso de restauración dos vehículos é amplo no tempo, pero máis aínda se é un mesmo o que o fai no seu tempo libre. Nese perfil encaixa Manuel Prieto, veciño de Lanzós que tamén no seu garaxe garda clásicos de todos os tipos: tres tractores, un coche e unha moto, que ademais empregou el mesmo cando era novo.

Manuel Prieto no garaxe onde garda os seus vehículos clásicos. NOEMI FERNÁNDEZ

"Empecei a restauralos arredor do ano 2006, tiña un taller e ía facéndoo pouco a pouco, nas fins de semana ou nos ocos que quedaban libres", confesa Manuel cos seus clásicos de fondo: un MAN do ano 1955, un Lanz de 1958 e un John Deere de 1963, que recentemente gañou o premio ao tractor máis antigo na concentración de clásicos de Goiriz e que comparte cos seus compañeiros o mérito de ter feito o Camiño de Santiago dende Pedrafita do Cebreiro.

Un logro para o que primeiro fixo falta "desmontalos por completo, dende a chapa ata o motor, normalmente hai que reparar ou rectificar case todo", explica Manuel á vez que recoñece que implican un investimento "grande, gástase moito diñeiro", sinala.

Pero aínda esixindo tempo, paciencia e diñeiro, os clásicos seguen espertando a paixón dun gran número de afeccionados que deciden adentrarse no mundo da restauración duns vehículos que atesouran unha longa historia e cos que fixeron camiño os nosos antepasados. Precisamente esa conexión co que foron, permítenos valorar o que temos e homenaxear dalgún xeito o noso pasado, sexa cunha paixón ou cun simple recoñecemento.

Actividades: desde rutas ata concentracións

O gusto dos chairegos polos vehículos confírmase cando se consulta o calendario de actividades na comarca, onde son varias as actividades para dinamizar o mundo do motor e, especialmente, dos clásicos.



Os Vilares

A parroquia guitiricense dos Vilares celebra durante a XXXI Romaría Labrega unha marcha e concentración de vehículos antigos, organizada pola asociación veciñal, que o vindeiro domingo fará a súa segunda edición. A xornada comeza cun almorzo entre os participantes para continuar cunha ruta e pechar coa sesión vermú e o xantar.



San Xoán de Alba

A terceira edición da malla tradicional da parroquia de San Xoán de Alba celebrarase o sábado 12 e nela tamén terán o seu espazo os vehículos clásicos. A cita, organizada pola asociación veciñal cultural Monte do Calvario, contará cunha exposición de artigos agrarios e automóbiles clásicos na que destacará a presenza de tres degranadoras diferentes, entre as que se atopará unha de funcionamento manual.



Cospeito

A Asociación Lucense de Automóviles Antiguos, Autoclásico, organizou a pasada fin de semana unha concentración de vehículos clásicos que levou aos participantes ata O Arneiro, en Cospeito, para coñecer a fabricación artesanal de fornos de leña