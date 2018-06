El cine en As Pontes cierra su primera temporada con más de 8.500 asistentes

La apuesta de la concejalía de cultura del Concello de As Pontes de habilitar un nuevo espacio para proyecciones de cine en formato digital y con los estrenos de películas casi a la vez que en las salas comerciales cierra su primera campaña con un éxito rotundo, que han respaldado los más de 8.500 espectadores que han acudido a las distintas sesiones programadas.

Esta iniciativa, que arrancó el pasado mes de noviembre y que permanecerá sin actividad durante el periodo estival, supuso la proyección de 47 títulos diferentes, con más de 150 pases, en la Casa Dopeso, donde se instaló un equipo DCP (Digital Cinema Package), solo disponible en salas comerciales y que convierte al concello pontés en pionero en este tipo de oferta audiovisual.

"Hai seis meses as proxeccións só se podían realizar no auditorio do Cine Alovi, un espazo cunha alta demanda de uso que, xunto co seu sistema analóxico de proxección en 35 milímetros e o salto cara aos sistemas dixitais, condicionaba a oferta cinematográfica municipal", recordó la edil de cultura, Sonia Sueiro, que destacó que con este nuevo sistema en la Casa Dopeso se ofrece a los vecinos "filmes de estrea a prezos económicos".

Los títulos que más espectadores lograron atraer fueron las películas de animación y familiares como Ferdinand, Tadeo Jones 2: El secreto del Rey Mida o Coco, proyecciones a las que asistieron más de un millar de personas.

En el caso del cine dirigido al público adulto, El cuaderno de Sara, La forma del agua o Tres anuncios en las afueras fueron algunos de los títulos que mayor número de espectadores tuvieron, con cerca de 200 cada uno, mientras que Star Wars: Los últimos Jedi rondó los 700 asistentes en los cinco pases realizados.

La programación de cine se retomará en otoño, coincidiendo con el inicio del curso escolar, esperando repetir los buenos resultados de los siete últimos meses.