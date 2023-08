La CIG tilda de "abusivos" los servicios mínimos para la huelga de basura

La CIG defiende que los servicios mínimos marcados por el Concello de Vilalba para la huelga indefinida de recogida de basura y limpieza viaria que los trabajadores de Urbaser iniciaron ya el pasado lunes 21 en Vilalba son "abusivos" y, además, "vulneran o dereito a folga do personal", afirman.

"Lonxe de retractarse, o Concello de Vilalba vén de confirmar os servizos mínimos abusivos decretados", critican desde el sindicato, instando al gobierno municipal a que "medie con interese" en el conflicto y que "non se poña do lado da empresa".

En este sentido, el representante de la CIG-Servizos, Xosé Paz, ha subrayado que "en ningún sitio se di que, en plena folga indefinida, os servizos mínimos nunha feira teñen que ser do 120% ou que nunha festa, como a prevista para esta fin de semana, teñan que ser mesmo superiores que os dunha fin de semana normal".

El edil de Servizos Públicos Municipais, Eduardo Vidal Baamonde, ha confirmado que se estudiarán las alegaciones presentadas por los representantes de los trabajadores "porque cada un ten dereito a considerar o que queira".

Pero ha insistido que para el Concello los servicios mínimos, que permiten dar cobertura "nun 38%" del global del servicio, son "razoables para manter as condicións de salubridade" en el municipio, en unos días en los que además se celebran las fiestas de San Ramón y Santa María.

NEGOCIACIÓN. En cuanto a las negociaciones con la dirección de Urbaser, no ha habido más avances desde el pasado martes. Fue entonces cuando se mantuvo el último encuentro entre la dirección y los sindicatos, una reunión en la que "se negaron a falar de calquera posíbel suba para os anos 2021 e 2022, xusto nos que máis incremento sufriu o IPC", explican desde la CIG.

"Só aceptarían para 2023 unha suba do 4%; para 2024 do 3% e doutro tanto para 2025", añaden , indicando que también habrían acercado posturas y llegado a acuerdos "en cuestións menores", como, por ejemplo, "proporcionar botas de goretex no canto de botas normais cando xa están obrigados a facelo porque os equipos de traballo son de tipo Epi".

Desde la CIG recuerdan que los trabajadores de Urbaser en Vilalba están ingresando "agora, nas súas nóminas, 300 euros menos que en 2011. E que se a iso se lle suma o IPC, que estivo desbocado nos últimos anos. O cadro de persoal hoxe en día acumula unha perda de poder adquisitivo de entre o 26 e o 27%".

Por ello, y a la espera de nuevas reuniones y negociaciones, la plantilla mantendrá la huelga indefinida de recogida de basura y limpieza viaria iniciada a principios de esta semana "en demanda dun convenio digno e pola recuperación do poder adquisitivo".