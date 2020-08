Cierran un bar de As Pontes por el positivo en Covid-19 de una camarera

Los dueños de un bar de As Pontes se vieron obligados a cerrar su establecimiento este martes por la tarde tras conocer la noticia de que una camarera que estuvo trabajando de extra el sábado dio positivo en la prueba de Covid-19.

Las cuatro personas que coincidieron con ella durante la jornada laboral estarán en cuarentena por precaución hasta que se les realice la PCR, problablemente mañana jueves.

El bar, después de ser desinfectado hoy, volverá a abrir mañana de forma segura con el personal que no trabajó el fin de semana. Desde el establecimiento indican que están en contacto con Sanidad y que desde el Sergas les transmitieron un mensaje de calma respecto a los clientes, ya que si no existió un contacto prolongado en el tiempo no debería haber contagios.

Algún establecimiento de hostelería más decidió cerrar también a la espera de como evoluciona la situación.