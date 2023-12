Cierra por segundo día consecutivo el parque de bomberos de Vilalba

El parque comarcal de bomberos de Vilalba cerró este viernes por segundo día consecutivo al no contar con el mínimo de efectivos para prestar servicio. Los dos bomberos disponibles fueron derivados al parque de Barreiros, desde el que se cubrirán, junto con Viveiro, las emergencias de la comarca chairega, según detallaba este jueves el Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento de Lugo.

Los bomberos rechazan las acusaciones de "irresponsabilidade" vertidas por el consorcio e insisten en que si no se cubren los turnos no es porque no quieran ir a trabajar, sino por bajas justificadas y por aquellas razones por las que están en huelga, como la falta de personal o el hecho de que los servicios mínimos establecidos de tres efectivos equivalen a la cobertura real de los turnos en diversas ocasiones.

Aclaran además que las personas llamadas en sus días libres no tienen que estar disponibles e inciden en la "mala gestión" por parte del consorcio, por falta de planificación o prolongar jornadas para poder cubrir los servicios mínimos.