Cientos de personas marchan en As Pontes contra los recortes sociales anunciados por Endesa

Trabajadores de la central térmica de Endesa en As Pontes se han movilizado este viernes en defensa de avances en la negociación de un nuevo convenio colectivo tras haber sido denunciado el anterior por la compañía, y han pedido que no se deje "morir el paraguas que nos protege a todos".

El presidente del comité de empresa de la factoría, Luis Varela, ha declarado que la firma convocó en el último "año y medio 48 reuniones" que no pasaron de ser una "escenificación". "Nos tuvieron congelados un año", ha estimado.

A su juicio, la defensa de los "derechos adquiridos" en las últimas décadas provoca que estén "abocados" a movilizarse. De este modo, se han manifestado por las calles de la villa, con inicio en la plaza del Hospital y final en las inmediaciones del propio complejo eléctrico. Según el representante sindical, es momento de "salvaguardar" sus condiciones tras "veinte convenios" y ha alertado de un claro "recorte, nos están metiendo la mano en el bolsillo".

Varela ha asegurado que nadie "tiene la verdad absoluta", pero ha considerado que deben "intervenir muchos" agentes para resolver el conflicto, caso del entorno político. En su opinión, el conflicto está "provocado por la reforma laboral de 2012", para recordar que por "encima" de su convenio "no tenemos referencia" a la cual adherirse. Igualmente, ha subrayado que esta problemática también aqueja al amplio colectivo de pasivos, caso de jubilados o huérfanos, que carecen de "relación contractual".

Según el presidente del órgano sindical, la ciudadanía de As Pontes está viviendo con "rabia" esta situación. "Este pueblo fue muy partícipe con Endesa, es un perjuicio para toda la comarca", ha sostenido.

Al solicitar apoyo de los partidos políticos, ha reseñado que los afectados están "satisfechos" gracias a medidas como una declaración institucional aprobada en el Ayuntamiento, pero ha reiterado que una "empresa de este tipo no puede jugar de esta manera" ni tampoco se puede "gobernar sin convenio".