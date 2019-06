El ciclo superior de electrónica del IES Castro da Uz pasará a ser bienal

La oferta formativa del IES Castro da Uz se ha visto mermada con la decisión de la Consellería de Educación de convertir el ciclo superior de Mantemento Electrónico en bienal, una noticia que cogió por "sorpresa" a la dirección del centro pontés el pasado viernes.

"O día 21, cando saíu a oferta oficial, vimos que non aparecía. Non esperabamos esta decisión, xa que o pasado mes de marzo nos reunimos coa directora xeral e díxonos que non se ía cambiar nada", explicó el director del centro, José Antonio López, en el Consello Escolar Municipal (CEM) celebrado este martes con carácter de urgencia en el salón de plenos.

"Esta decisión empobrece a oferta educativa nas Pontes. O próximo curso non imos ter nin primeiro nin segundo", añadió López, recordando que el año pasado el ciclo de Mantemento Electrónico "suprimiuse temporalmente por falta de matrícula, pero este ano esperabamos ofertalo".

Durante las últimas semanas el IES Castro da Uz había estado realizando una campaña de captación de alumnos para sus ciclos. "Fixemos vídeos para redes sociais, acudimos a outros centros a impartir charlas e tamén asistimos á convocatoria da Rede Galega de FP dual. Seguiremos facendo estas campañas, pero con esta oferta vai ser máis difícil. Pouco a pouco van ir desmantelando todo", criticó el director, que recordó que este centro pontés pasó en diez años "de ter tres ciclos medios e tres superiores a ofrecer só dous medios -Electromecánica de Vehículos y Sistemas Microinformáticos e de Redes- e dous superiores bienais -los de Administración e Finanzas e Mantemento Electrónico-".

Al CEM, presidido por el teniente de alcalde, Antonio Alonso, había sido convocado el delegado territorial de Educación, pero no acudió, por lo que se acordó trasladar todas las dudas e inquietudes de esta decisión en una reunión "urxente".

"O tempo bótasenos enriba. E en vista de que non se dignan a vir aquí, trasladaremos de inmediato todo o abordado neste consello a Educación", explicó Alonso, quien avanzó que se convocará un nuevo CEM en los próximos días. "Co que nos trasladen adaptaremos as medidas que procedan", indicó.

Desde la Consellería de Educación aclararon que el centro pontés "suma" el grado superior de Administración e Finanzas -que según la dirección ya le correspondería ofertar por ser bienal-, mientras que el otro abrirá matrícula el próximo curso.