O ciclo ‘Música e memes’ rematou en Vilalba ante máis de 300 alumnos

O ciclo Música e Memes, impulsado pola Deputación de Lugo, rematou este martes en Vilalba cun concerto diante de máis de 300 alumnos dos dous centros de secundario da capital chairega no auditorio municipal Carmen Estévez.

Escolares de segundo e terceiro de Eso do IES Santiago Basanta Silva e de primeiro curso dos ciclos ofertados no IES Lois Peña Novo gozaron da actuación do trío K. 498 Kegelstatt para clarinete, viola e piano. Os músicos deron a coñecer a música clásica de Mozart a través de memes e das súas propias explicacións sobre os mesmos, relacionándoos coas melodías que interpretaban.

Ao remate do mesmo, o trío tamén interpretou unha canción na que adaptaban memes sonoros e fragmentos de cancións actuais para "mostrar que a música clásica tamén pode ser moderna", como eles mesmos explicaron.

Os alumnos, moi participativos e animados, tiveron que empregar os seus móbiles para responder preguntas que formulaban os artistas, que os retaban a relacionar cada melodía cun meme dos dous que lles daban a escoller en cada caso, algo que espertou risas e tamén curiosidade.

Na actuación estiveron o deputado de Participación Cidadá, Roberto Pernas, e a alcaldesa de Vilalba, Elba Veleiro, que desfrutaron do concerto xunto cos escolares e cos mestres que os acompañaron no acto.

Así, Música e Memes fai, na súa derradeira parada, a única visita a Terra Chá nesta edición tras visitar pobos como Viveiro, Burela ou Becerreá, entre outros.