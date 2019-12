O Ciar despegará o 1 de xaneiro como centro de referencia europeo de drons

"Con esta instrumentación ponse fin ao proxecto e dende o 1 de xaneiro arrancamos o Ciar (Centro de Investigación Aeroportada) como unha unidade administrativa máis do Inta, neste caso como centro mixto coa Xunta de Galicia", avanzou este mércores Neves Seoane, a responsable dun centro de ensaio "de referencia a nivel europeo" para a cualificación e a certificación de avións non tripulados, sistemas e subsistemas que porten.

"É o primeiro centro en Europa que ten instrumentación para a certificación necesaria para que un avión non tripulado poida saír ao mercado", explicou a responsable do Ciar nunha xornada de portas abertas —xa houbo outra o martes— cun público singular, conformado por nenos, enxeñeiros ou estudantes interesados na aeronáutica, que puideron ver un dos grandes segredos, a torre de control, pero coa condición de non fotografala.

O Inta aterrou no aeródromo de Rozas, en Castro de Rei, hai case unha década co obxectivo de impulsar os avións non tripulados no ámbito civil e no ano 2015 inaugurouse un centro, que se completa agora, tras un pulo final coa instrumentación e os equipos que o converten nun centro pioneiro a nivel europeo. O investimento total foi de dez millóns de euros e incluíu todas as obras e a construción do centro e esta segunda fase de compra pública innovadora de tecnoloxía e instrumentación.

"Arrancamos en xaneiro pero para ter o máximo rendemento damos un marxe de entre tres e seis meses, para facer comprobacións e probar aplicacións", anunciou Neves Seoane, que indicou que aínda que están nunha fase de innovación, a grande inauguración do Ciar será o día 18.

"O que queremos é estar preparados para poder cualificar e certificar avións non tripulados cando a lexislación o permita", indicou a responsable do centro, que falou dos beneficios do aeródromo de Rozas, cun perímetro de oito quilómetros onde ensaiar con seguridade, e de novos retos.

"Estamos propoñendo o Ciar como o centro de estudos de atmosfera e da formación de xeo en aeronaves coa Universidade de León e nun consorcio con Rumanía, Alemania, Francia e Italia. España poñería o Ciar e as aeronaves para os ensaios", dixo.

O último paso

A segunda fase do proxecto do Ciar xirou ao redor de cinco puntos e a licitación superou os 3,3 millóns de euros.



Centro de control

É o núcleo operativo do Ciar, que ofrece a telemetría: os datos que se necesitan nun estudo dunha aeronave como altitude, velocidade, xiros... Todo en tempo real, xestionado dende a torre de control. Do voo encárgase a empresa que quere certificar.



Sistema de seguridade

É un radar secundario que indica o tráfico aéreo da zona.



Comunicacións

Un sistema a medida e propio porque non hai ningunha frecuencia legal actualmente.



Sistema meteorolóxico

Ademais de datos en tempo real (velocidade do vento, visibilidade, temperatura, presión, humidade, teito de nubes...) ten un sistema automático dun Tafor —códigos en clave para pilotos— que recolle datos en tempo real e os combina coa predición meteorolóxica, ofrecéndoos cada hora. Tamén hai un sistema innovador de predición de vento, que se centra nos cen primeiros metros, os máis perigosos para os drons.



Sistema de xestión

Para o software e o hardware.