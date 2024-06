La chimenea de As Pontes no logra los apoyos para ser BIC en el tiempo estipulado

La chimenea de As Pontes no logra los apoyos para ser declarada BIC en el tiempo estipulado por la Xunta. El expediente incoado por Patrimonio hace ahora dos años agotó este jueves el plazo máximo y solo un órgano consultivo emitió un informe favorable, cuando son necesarios un mínimo de dos para poder aprobar este reconocimiento.

"Tal e como establece o procedemento para poder declarar un Ben de Interese Cultural, desde a Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude solicitóuselles aos órganos consultivos correspondentes os informes necesarios para que a cheminea das Pontes puidese ser recoñecida como BIC", explicaron desde la Xunta, al tiempo que confirmaron que desde la incoación del expediente "só se recibiu un informe favorable".

"Acadado o prazo para resolver o BIC, a consellería atópase con que non se conta co mínimo de dous informes positivos das institucións consultivas especializadas ás que se refire a Lei de Patrimonio Cultural para poder proceder á declaración de Ben de Interese Cultural", explican los técnicos de la Consellería de Cultura.

Pese a que los informes son consultivos y no vinculantes —en cualquier proceso de declaración de BIC en Galicia, no específicamente en lo referido a patrimonio industrial, se solicitan a una de las tres universidades gallegas, al Instituto Padre Sarmiento y a la Academia de Belas Artes— y a que la Xunta no emitió por el momento ninguna resolución, la falta de apoyos deja clara la dificultad para seguir adelante con el proceso de declaración de BIC.