Una chilena proyecta abrir en Muras cuatro negocios y generar 24 empleos

Cruzar el Atlántico desde Chile hasta el corazón de la Serra do Xistral, dejando todo atrás, con el único objetivo de hacer realidad su sueño. Así de decidida es la emprendedora suramericana Sandra Rivera que está desarrollando un ambicioso proyecto empresarial en Muras que ayudará a dinamizar la zona. Un hotel boutique, un restaurante, una tienda y una vinoteca son las cuatro áreas de negocio que se desarrollarán en dos edificios emplazados en pleno centro que fueron adquiridos por esta empresaria y que suman más de 1.000 metros cuadrados.

Esta abogada e ingeniera comercial confiesa que se enamoró de Galicia hace tiempo. "Yo por trabajo solía viajar mucho a todas las partes del mundo, pero esta tierra me dejó prendada desde el primer momento", indica y señala que fue el año pasado cuando tomó la determinación de emprender aquí, y Muras fue el sitio elegido. "Buscando por internet evalué comprar en otras zonas de España como la Ribera del Duero, pero encontré una hermosa y gran edificación en Muras que me llamó mucho la atención. Era una casa indiana con la estructura en perfecto estado con más de 1.000 metros de extensión y 700 construidos. Y dije, esta es".

La pandemia le impidió viajar para poder ver el inmueble, pero eso no fue impedimento para seguir adelante con su sueño. "Como yo no podía venir mandé con un poder notarial a un gran amigo para que realizase la compra por mí", recuerda la mujer que esperó pacientemente varios meses hasta que en octubre pudo viajar para ver su adquisición. "Cuando llegué aún me enamoró más, la Serra do Xistral es impresionante y el pueblo hermoso, no puedo estar más contenta". Tanto le gustó el entorno que compró también el edificio de enfrente para ampliar su proyecto inicial.

De este modo, en los dos céntricos edificios se instalarán cuatro negocios. Así, en la planta baja del inmueble principal pretende habilitar un restaurante que funcionará los 365 días del año y en el que se fusionará la comida chilena con la gallega. En las plantas segunda y tercera se situará el hotel boutique con capacidad para albergar a 14 personas. "Estará marcado por la exclusividad, el lujo y los aspectos diferenciales sin dejar de lado la belleza de lo rural. Para ello por fuera vamos a mantener la edificación original y por dentro liberaremos la piedra y las vigas originales a la vista dando una sensación rústica y cómoda", dice la emprendedora quien además pretende habilitar un salón y un jardín en la parte posterior para celebrar eventos.

UNA ANTIGUA TABERNA Y SALA DE FIESTAS. El majestuoso edificio de tres plantas escogido por Sandra Rivera para montar su hotel en Muras era una antigua sala de fiestas y taberna con mucho movimiento en la localidad. El negocio, ubicado en pleno centro del pueblo, atraía a gente de concellos limítrofes y dejó de funcionar en los años 90.

PRÓXIMA APERTURA. Por otro lado, en el segundo edificio ubicado justo enfrente se emplazará una tienda que prevé abrir ya a finales del mes de marzo. "Al llegar aquí me di cuenta de que ningún negocio abre los domingos y nosotros daremos servicio todos los días del año y ofreceremos productos de la zona y gourmet para que la gente de aquí pueda venir a comprar pero también para que los huéspedes del hotel tengan todos los servicios". Por último, en el sótano se habilitará una vinoteca para degustar caldos chilenos y de otras denominaciones.

Entre los cuatro negocios Sandra Rivera prevé generar una veintena de puestos directos y muchos más indirectos. Además, estarán gestionados por ella misma y tres de sus hijos con los que viajó a Muras. "Ellos me están ayudando en todo y mis otros hijos que quedaron en Chile se irán incorporando", confiesa emocionada admitiendo que fue difícil dejar al resto de su familia en su país. Por eso, para tener más presente a los suyos, la chilena pondrá el nombre de Rivera Rural al hotel en honor al apellido de su padre, y la tienda será Supermercado Esperanza, por su madre (Esperanza del Carmen).

Aunque arrancó en el mes de octubre, el proyecto ya está avanzado y la tienda abrirá en marzo. A corto plazo la empresaria pretende tener listo el restaurante y en menos de dos años estará funcionando el hotel. Además, tiene en mente desarrollar actividades de ecoturismo como rutas 4x4 o a caballo por la zona. Rivera asegura que se siente ya como una vecina más y asegura que no solo ha venido a trabajar: "Yo vengo a generar empleo en Muras, pero también a vivir. Aquí me voy a morir".

Auge de ventas en el municipio

Julio López, responsable de la inmobiliaria pontesa Nexonorte —que vendió las propiedades a Rivera— confiesa que en los últimos años Muras está teniendo un auge de ventas. "Notamos que se han incrementado las ventas por esa zona, sobre todo desde el 2020, algo que nos alegra porque es un entorno maravilloso", confiesa López, cuya inmobiliaria está especializada en la venta de casas rústicas.



Concello

Por su parte, el regidor murés Manuel Requeijo valoró de forma positiva el proyecto de la empresaria chilena. "O noso concello ten moito potencial e riqueza e é estupendo que abran novos negocios para dinamizar a zona. Recibimos a Sandra cos brazos abertos".