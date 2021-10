Charca dos Patelos: Augas sanadoras nun roteiro xermadés con historia

O lugar

No quilómetro 11 da LU-861 hai que coller a estrada que conduce a Xermade, despois duns metros aparece unha pista á man esquerda que dá acceso á charca. A zona está rodeada dun peche de chantos.

Parada obrigada

Este reclamo, que pertence á parroquia de Candamil, é unha das paradas obrigadas da Ruta dos Pasos da Pontenova, un pequeno roteiro circular de apenas 600 metros.

Patrimonio etnográfico

Dentro da camiñata, tamén se pode contemplar o Cruceiro do Barro, que foi colocado pola familia do mesmo nome, natural de Burgás.

As propiedades curativas dunha antiga fonte de Candamil, á que os antergos se achegaban regularmente para empregar o líquido que manaba dela para lavarse e mellorar así os seus problemas de pel, entre outras utilidades, é a orixe da Charca dos Patelos.

Este manancial, próximo ao río Trimaz e ao LIC Parga-Ladra-Támoga, ofrece un espazo para mollarse, pero tamén conta cunha ampla zona recreativa e de ocio, con varias mesas para merendas, e rodeado todo dunha frondosa e fermosa vexetación.

Esta charca, creada para o goce dos veciños e dos visitantes, é un dos elementos principais dun roteiro de algo máis de medio quilómetro que conduce ao camiñante a outro curioso enclave.

Os pasos da Pontenova é unha antiga obra civil creada hai moitos anos para sortear as augas do Trimaz nas épocas de enchente, e que tamén axudaba a enlazar as parroquias de Candamil e de Burgás, ademais de dar paso a outros moitos lugares.

Por ese remoto camiño empedrado sobre as augas, que tamén está cheo de natureza virxe, transitaban animais, persoas e ata carros, e agora poden seguir facéndoo todos aqueles curiosos que queiran descubrir este chamativo recuncho xermadés.