Charca do Alligal: augas termais entre bidueiras

Localización

Para chegar dende Vilalba hai que coller a LU-861 cara a Ferrol, e logo tomar o cruce á esquerda a uns oito quilómetros, no Carrizo. Dende aí a menos de dous quilómetros atópase a Charca do Alligal.

Augas

Aínda que non está cientificamente demostrado, os veciños atribúenlle ás augas propiedades milagreiras. Hai quen din que axuda a renovar as células da pel, a calmar certas dores ou a sanar as articulacións. Segundo se di, son necesarios arredor de dez baños para mellorar.

Lendas

Ademais das numerosas lendas sobre as propiedades curativas das augas, a Charca do Alligal tamén está relacionada con historias de encantos e de amores, como a das tres bestas feridas, a das tres doncelas bonitas ou a da fonte das señoras.

Se hai un sitio no que o fotógrafo Valentín Purriños está ben é na Charca do Alligal. A afamada piscina de augas termais é un enclave turístico que recibe visitas en todas as épocas do ano. Aínda que sempre houbo disputa con Santaballa, pertence .a Codesido.

"Coñecina hai máis de 60 anos, cando se ía por un camiño e aínda era un pichoco", recorda Valentín, que lembra que por aquel entón non había estrada para chegar e a auga estaba moi quente. Un dato curioso é que no chan hai varios buratos do manancial que fan ascender as burbullas.

Charca do Alligal. PURRIÑOS

A poza termal existe dende fai case 100 anos, pero co paso do tempo foi aumentando o seu tamaño á vez que mellorando os seus servizos. Para Purriños, a Charca foi e segue sendo décadas despois un dos lugares máis "bonito e relaxante" da zona.

"En verán intento ir todas as semanas darme un chapuzón, e en inverno, aínda que con menos frecuencia, sigo indo bastante", explica o fotógrafo, que confesa que o que máis lle gusta é que "sempre hai xente coñecida coa que tomarse unhas cervexas no bar ou botar uns contos por alí".

Propiedades

Ademais dunha paraxe acolledora, a Charca do Alligal tamén é un recanto "máxico". Calquera lugareño coñece ben as propiedades curativas e milagreiras atribuídas ás súas augas, que aínda que non están probadas a nivel científico, son moitos os que aseguran que ditos contos son certos.

A charca, en Codesido. PURRIÑOS

Iso si, non é suficiente un baño, senón que existe a crenza de que se necesitan entre nove e once para conseguir tal efectividade. Por iso algúns turistas carrexan auga en botellas e garrafas, para poder lavarse na casa sempre que queiran e así evitar doenzas.

"Ten moita fama como piscina entre a xente nova, pero os maiores tamén nos interesa o que hai detrás e en moitas zonas xa se sabe que estas augas curan", detalla Purriños. Por iso calquera estación é boa para visitar a Charca, se ben é certo que o punto álxido de afluencia son as fins de semana de xuño, e sobre todo, xullo e agosto.

Porén, recoméndase visitar a poza en inverno, xa que se pode gozar e aproveitar mellor o contraste de temperaturas, ademais de tomar o baño con tranquilidade nun enclave natural rodeado de bidueiras.