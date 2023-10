Champivil afronta este año "la peor temporada de setas de la historia"

La empresa vilalbesa Champivil, que comercializa productos silvestres desde el año 1977 y es un referente en el mundo de la micología a nivel nacional e internacional, afronta "la peor temporada de setas de la historia", en palabras de su responsable, Luz Divina Castelo, una empresaria que achaca esta situación al cambio climático, pero también a "las cosas mal hechas".

"Se veía venir, por el tiempo y por todo, y no se hizo nada", dice la vilalbesa, mientras habla de la falta de leyes específicas y profesionales y la ausencia de vigilancia como algunas de las causas de que "se vacíen los montes".

"Galicia es la única comunidad de España que quedó sin legislación, sin profesionalización ni formación y sin ninguna vigilancia en los montes. Hay una falta total de medidas. Al monte va todo el mundo, recogen sin saber, y se explota tanto y de tan mala forma que después nos vemos en esta situación", dice, y aboga por sancionar como medida de control.

"Si no es con multas no aprendemos", añade, y especifica que no importan tanto las cantidades que se recogen -"la seta brota cuando brota"- como el cómo se hace. "No se pueden llevar bolsas de plástico, no hay que coger nunca las setas esporadas ni cuatro setas pequeñas que te encuentras en el mes de agosto. Hay que dejarlas morir en el monte, que se pudran allí y que quede el micelo", dice.

Y señala otros de los grandes problemas de la caída en la producción silvestre, las nuevas especies de árboles que se plantan y el abandono del rural. "Están talando y haciendo desaparecer las carballeiras centenarias, los pinares antiguos... donde se da bien la seta y se plantan todo eucaliptos. Al final invaden todo y cambian el pH de la tierra. Los eucaliptales pueden dar setas a los doce o 13 años, pero a los 14 o 15 los vuelven a cortar, así que realmente salen un año", explica.

El tiempo, más difícil de controlar, tampoco ayudó nada este año, pese a que parecía que la temporada arrancaba bien. Se registraron pocas lluvias y temperaturas extremadamente elevadas en septiembre y octubre y las setas dejaron de brotar. "Toda esa sequía sumada a que la tierra no está preparada para los árboles que se plantan ahora explota en esto, en que no haya ni un kilo de setas", explica Luz Divina, que mira al cielo, pero no confía.

"A ver que pasa con esta agua ahora, pero creo que ya no vuelven", augura. Estos meses son la temporada fuerte de los níscalos y los boletus, "los más buscados", y de la empresa, que principalmente tiene su mercado en Francia, uno de los grandes consumidores de seta silvestre junto a Suiza e Italia.

"Están los restaurantes locos", dice una empresaria que asegura que en las setas no hay mucha guerra de precios. "Nosotros estamos prácticamente sin trabajar, pero los costes son los que son. Tienes varias cámaras y tienes que encenderlas igual. Al final te aportan pérdidas. Pero las setas tienen un límite de precio. A partir de 20 o 30 euros el kilo no se venden", precisa.

Cesta de níscalos. CAL

De colas de gente a nadie en la nave

"Si se levanta mi abuela no se lo cree", reconoce Luz Divina, mientras enseña las setas que recogieron en los últimos dos días: dos cajas de níscalo, tres de boletus y una de cantarela. En una temporada normal las cajas lo invadirían todo. "Aquí había colas y colas de gente de todas partes", dice la empresaria.



8.000 kilos al día

"Un día como hoy hace cinco años habría aquí entre 8.000 y 9.000 kilos de setas al día", dice. Casi todo boletus y el 10% níscalos. "Hoy a ver si acabo el día con 20 kilos", apunta, mientras asegura que espera que las cifras en diciembre mejoren con la lengua de vaca. "Con las lluvias de ahora podemos salvarla", augura.