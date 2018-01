Champivil acerca a todas las mesas el caldo gallego, apto para veganos

Con la llegada de los primeros grelos, la firma vilalbesa Champivil se lanza a los fogones para cocinar caldo gallego, una receta que acerca a todas las mesas, incluso a las veganas, porque todos los ingredientes que se usan son vegetales. Este año, debido a la buena acogida del plato de cuchara más tradicional, han decidido aumentar la producción hasta las 30.000 raciones.



"Hicimos 9.000 botes el primer año y lo vendimos en unos meses y nos quedamos sin él porque no queríamos hacerlo con producto congelado", explica Luz Divina Castelo, la gerente de la empresa vilalbesa, que indica que este año, el tercero ya que comercializan el caldo, multiplicaron los ingredientes para aumentar la cantidad final.



"Empezamos la elaboración ahora en enero, cuando los productos son frescos", indica, y enumera a los protagonistas de una receta que no lleva nada de carne, pero tampoco conservantes ni potenciadores de sabor: patatas, habas, grelos, aceite de oliva, ajo y pimentón.



"No es la receta de siempre, pero el caldo tiene un sabor similar. El grelo y el haba le dan la fibrosidad que necesita y el pimentón el toque de sabor y color", explica Luz Divina, que indica que los botes, "todos de una ración, un plato de caldo", están a la venta a través de su página web, así como en todos los supermercados de Gadis y Eroski.



"Es un caldo más light, sin grasas y apto para todos, también para los veganos", dice la responsable de una firma especializada en la comercialización de productos silvestres -una de las mayores vendedoras de setas, líder gallego en la exportación en fresco - y de grelos. Champivil vende el verde manjar en conserva y congelado, en preparados de tortilla, en crema, en el caldo o incluso para beber. La cerveza de grelos es una de sus últimas apuestas.



CIFRAS. El año pasado, la firma vilalbesa, que suma 50 años de historia, comercializó unos 100.000 kilos de grelos en total. "Son cifras muy buenas", valora la gerente, que duda si la campaña de este año dará las mismas cifras. "No es buena. Muchos grelos no salieron cuando tenían que salir. Los que se sembraron a finales de agosto no nacieron por falta de agua y los de septiembre se quedaron pequeñitos y algunos se estropearon porque se puso a llover cuando tenían que venir las heladas. Hay muchos quemados", explica.



En Champivil trabajan con alrededor de 40 productores de toda la comarca de Terra Chá -hay tres muy fuertes-, a los que compran el producto todos los años.