Cuando un vilalbés decía su lugar de origen estando lejos de la capital chairega quizás la mayoría de los interlocutores no acababan de situarla en el mapa, pero lo más habitual era escuchar la frase: "¡Ah! La tierra de Manuel Fraga". En esa relación de conceptos instantánea que hacían mentalmente tiene gran parte de culpa, o toda, el propio expresidente de la Xunta, que allá a donde fuera presumía de su localidad natal.

Él llegó a decir en Londres que era de Vilalba "hasta las cachas", tal y como recuerda el que fue su mano derecha durante cinco décadas, Alfredo Sánchez Carro. "Iba siempre que podía y si no, buscaba ocasiones para ir. En esas visitas lo que no faltaba nunca era la partida de dominó en el bar Roca o en el Centro Cultural", añade.

Sánchez Carro destaca además que Vilalba "lo tuvo todo con Fraga: instituto, colegios, parque de obras públicas, pabellón municipal, playa fluvial, estadio, Parador, auditorio..." y que no rechazaba inaugurar "cualquier local, aunque fuera humilde, si se lo pedía un paisano".

De la devoción por su pueblo también habla otro vilalbés ilustre, José María García Leira, exalcalde y expresidente del Parlamento, que asegura que Fraga mantuvo una "relación permanente con Vilalba hasta su muerte". "Todo lo que pudiera tener que ver con Vilalba le interesaba, siempre me preguntaba qué tal iba todo", apunta, al tiempo que pone de ejemplo que, sin ser un gran aficionado al fútbol, cuando le preguntaban de qué equipo era siempre decía que del Rácing Vilalbés. "Era una manera más de recordar a Vilalba", asegura.

Jugando al dominó en el centro cultural. AEP

García Leira recuerda que siempre que podía paraba para visitar a su tía Amadora y que le gustaba pasear por "la carretera", como se conoce a la Rúa da Pravia, pasar por la plaza de la iglesia y llegar hasta lo que se conoce como O Poxigo y, en una especie de mirador, quedarse contemplando "el río Magdalena y Mourence". "Decía que aquello era una maravilla. Él amaba a su tierra", asegura.

Manuel Fraga tampoco perdonaba ningún San Ramón y hacía gala de su extrema puntualidad en el día del pregón y del Certame Literario, siendo él quien recibía siempre a autoridades e invitados, tal y como recuerda Xulio Xiz, presentador de este acto. "En Vilalba, a súa paciencia era proverbial, e resistía presentacións, actos, saúdos, pregóns... con estoicismo exemplar", apunta el periodista.

Incluso un año fue el pregonero, tras sacarle él mismo el tema a García Leira, entonces regidor. "Me dijo "eu nunca fun". Le dije que no me atrevía a pedírselo, pero que si él aceptaba se lo proponía encantado para el siguiente año. Y así fue", recuerda.

Inauguración del Parador en 1967. AEP

Pese a marcharse de Vilalba joven, tras acabar el instituto, mantuvo su empadronamiento. Así, en cada comicio electoral acudía a votar a la Casa da Xuventude, donde siempre repetía la misma acción. "Le teníamos preparada la papeleta y la abría siempre. Decía que no se fiaba de nadie", tal y como recuerda García Leira dentro de las innumerables anécdotas de un político "impulsivo" pero "ante todo, de Vilalba".