A Chaira, unha terra de infinitos sabores

Terra Chá, Meira e As Pontes poden presumir de ter unha ampla e rica gastronomía, que se completa con outros 17 bocados históricos que foron ou continúan sendo imprescindibles na mesa.

1. Cachopo

É unha das especialidades de Casa Pedreiro Pekín Express, negocio localizado no aeródromo de Rozas (Castro de Rei). Obtivo recentemente o galardón de mellor presentación no Concurso Nacional de Mejor Cachopo, por un filete recheo «de trufa, foie de pato, jamón serrano, dos clases de queso, membrillo y tortilla francesa».

2. Callos

Son un clásico do recetario nacional, pero tamén teñen un peso importante na Chaira. Actualmente hai unha feira na súa honra en Parga, que comparte protagonismo coa cantería e a artesanía, e durante 20 edicións foi o ingrediente principal doutra cita na parroquia xermadesa de Roupar, na que se servían máis de 200 racións. Tamén son un clásico das tapas dos bares.

3. Castañas

A tradición di que as castañas simbolizan a alma dos defuntos, con cada froito consumido liberaríase a un deles do purgatorio e uniríase á festa, das que saben moito na comarca. Concellos, asociacións e diferentes colectivos de toda índole convocan durante os meses de outono infinidade de magostos, nos que non faltan as castañas, pero tampouco os liscos ou viño.

4. Caza

A longa e extensa afección pola caza na contorna tamén se traslada á mesa. As elaboracións nas que o corzo ou o xabarín son a peza principal do prato eran un clásico nos ágapes que organizaban a sociedade de cazadores de Muras, con citas multitudinarias de máis de medio millar de asistentes, ou o que se promovía en Muimenta. Agora tamén se fan showcooking para promocionar esta carne.

5. Cocido

Nos meses máis fríos do ano é cando mellor entra o cocido —a base de carne de porco, garavanzos e repolo ou grelos—, un prato típico que era o elemento central sobre o que pivotaba a Feira de San Isidro que se celebraba ata hai uns anos en Mosteiro, Pol. Pero son tamén moitos os negocios da volta que ofrecen esta contundente receita con milleiros de fieis.

6. Croquetas

Das instalacións de Precoalvi, no polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea, saen miles de unidades de croquetas —as que máis saída teñen son as clásicas de xamón e as de cecina e queixo San Simón, aínda que tamén fan de polbo ou carabineiro, entre outras receitas—, ademais dos tigres, mexillóns recheos de bechamel rebozado. Os seus produtos, dos que producen ao redor de 120 toneladas anuais, poden atoparse en pequenas tendas en Lugo e en grandes almacéns da Coruña e de Santiago.

7. Flan

O empresario de orixe pontés José Ferro Rodeiro —ao que se recorda na área recreativa que leva o seu nome—, iniciou nos anos 50 en Muras a fabricación e comercialización do Flan Chino Mandarín. Para promocionar o produto creou unha serie de bonecos de plástico decorados a man, o que o levou á evolucionar hacia esa industria co Grupo Plásticos Ferro. O flan de orixen chairego segue fabricándose coa marca Dr. Oetker.

8. Lamprea

O pescado septiforme que durante algún tempo competía en fama co polbo, xa non remonta as augas do Miño, pero algúns restaurantes, entre eles o Río Lea de Castro de Ribeiras de Lea, manteñen viva a tradición preparándoo á bordelesa, unha receita de sempre. O pescado guísase no seu propio sangue. A peza, de aproximadamente un quilo, cócese a fogo lento, ata que a salsa toma consistencia. Emplátano nunha cazola de barro con arroz e picatostes.

9. Mazás

Unhas 80 son as toneladas de mazás que recolle anualmente o produtor xermadés Javier Rodríguez en dúas hectáreas de terreo en Roupar, A súa colleita á cooperativa Cabrinfolla, que ten como clientes a Estrella Galicia e varios lagares. Non é o único con maceiras, unha árbore moi común nas casas.

10. Mexillóns

Pese a estar lonxe da costa, A Chaira tamén ten forte sabor a mar. Non só porque a empresa muresa Técnica de Envases Pesqueros (Tepsa), pertencente ao Grupo Plásticos Ferro, fabrica o 90% das caixas que utiliza a flota española para transportar o peixe e tamén deseña bateas e outras estruturas flotantes en polietileno, senón ademais porque a firma Vitalmar, do Grupo Proínsa e asentada no polígono industrial de Castro de Ribeiras de Lea (Castro de Rei), procesa ao redor de 5.000 toneladas anuais de mexillón. E por se fora pouco, no Curro Vello (Guitiriz), xa é todo un clásico a festa na horna deste molusco, que se degusta a véspera do Festival de Pardiñas.

11. Orellas

Fariña de trigo, ovos, manteiga e sal son os ingredientes principais cos que se elaboran as orellas, un postre típico de Entroido. Hai moitos panaderías que venden a masa preparada para que os clientes as fagan na casa, e hai outros que optan por comercializalas directamente, como Os Luises de Castro de Ribeiras de Lea, que o pasado ano elaborou máis de 5.000. En caixas e a granel véndeas a firma vilalbesa Dispravia.

12. Ovos

Onde hai galiñas, ten que haber ovos. Ademais dos da raza autóctona Avimós, hai outras empresas que os comercializan, coma Huevos de Andrade, que aumentou a produción, ou Camperos Villalba, con 6.000 produtoras e que chega a envasa unhas 400 ducias ao día. Ao redor do 80% da súa produción véndese a través de Granja Campomayor.

13. Paella

A XII Festa da Paella de Momán, xurdida para recadar cartos para as festas patronais desta parroquia xermadesa, reuniu o pasado mes de maio ao redor de 300 comensais. A cita, un clásico do calendario, rende tributo a unha receita que é tamén prato indispensable en moitas outras xuntanzas. E se se fala de paella hai que nomear a Francisco Rodríguez, ‘Pacucho’, un veciño de Muras que é un rei dos fogóns elaborando este prato en versión xigante para entidades e asociacións, e co que pode chegar a dar de comer a 800 persoas.

14. Pizzas

Aínda que é unha receita de orixe italiano, cada vez hai máis padais esixentes na comarca. Iso leva aos establecementos que as elaboran a esforzarse a fondo para sorprender aos seus clientes. Hai opcións clásicas e variadas, como as que ofrece a pizzería American´s, con case tres décadas de historia nas súas costas —hai negocio en Vilalba e tamén o houbo nas Pontes—; as que chegan para quedarse e converter a quen as prepara case que en lugar de culto, como as da Pizzería Rozas, en Feira do Monte (Cospeito), feitas con masa nai e en forno de leña; e as que debutan con grande éxito, como as que fan en Pizzca, un novo negocio que abriu as súas portas na capital chairega recentemente e que ademais de propostas salgadas tamén ofrece pizzas doces. Quizais alguén o dubide, pero si, haina de Nutella con plátano, oreo ou fresas.

15. Polbo

É o produto estrela das feiras, romarías e mercados de toda a rodeada. As citas máis populares son as que se celebran en Meira, Parga, Castro de Ribeiras de Lea e Vilalba, aínda que o polbo está presente dun ou doutro xeito en todos os concellos. Moitos deles mesmo habilitaron espazos municipais para degustar este manxar. E nalgunhas ocasións o cefalópodo acompáñase, para completar o menú, con outro clásico entre os clásicos, o churrasco.

16. Tortilla

O Xoldra abría as súas portas en Guitiriz en 2004, e case de casualidade, comezou a servir tortillas. Non tiñan idea de facela, pero a xente empezou a dicir que estaba moi boa e a pedila para levar para merendas, Pardiñas, o San Alberte... O éxito era tal que en 2018 foron un paso máis alá e inscribiron A Tortilla do Xoldra no rexistro de patentes e marcas como produto de hostalaría e como marca comercial de alimentación. Ovos, patacas e aceite de oliva son os ingredientes básicos, con ou sen cebola, aínda que logo se lle engade o que o cliente pida ou o que se lles ocorra, como facela de queixo de rulo de cabra e marmelada de cebola, un éxito na Festa da Tortilla que organizan dende hai anos. Os seus responsables aseguran que cada vez se venden máis —no Festival de Pardiñas chegaron a despachar máis de 300— e estiman que nestes anos deixan feitas unhas 75.000.

17. Turrón

A panadería Artesana Pontesa do Mantecado das Pontes, coñecida popularmente como Toñita, fixo realidade o seu soño en 2020 coa elaboración propia de turrón. Naquel primeiro ano no que se estreaba ofrecía seis especialidades artesanais, todas elaboradas con chocolate belga. Gianduja e café, gold con avelás, kinder con avelás, ruby con framboesa, negro con améndoas e gianduja e canela son algunha das variedades que conquistan padais.