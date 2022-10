Una cesta con más de 100 variedades de setas gana el concurso de As Pontes

Un total de 106 variedades de setas, todas identificadas con sus correspondientes nombres, han convertido a la cesta de Ricardo Gaveiras, natural de Ortigueira y una cara habitual de esta convocatoria, en la ganadora del concurso de la XXXII Feira de Fungos e Cogomelos das Pontes.

"É moi xusto este premio", afirmaba la autora de otra cesta mientras felicitaba a un micólogo que repite título. "Revalidar o premio sempre está ben, ves recoñecido o traballo", apuntaba el ganador de una recompensa de 400 euros que le entregó el alcalde pontés, Valentín González, en un acto en el que participaron ediles y jurado.+

Exposición micológica. C. PÉREZ

"Dá traballo, recoller, buscar o nome para identificalas ben, porque hai moitas que se parecen...", explicaba Ricardo, que este domingo mismo hallaba en los montes locales parte de las variedades para crear su cesta, mientras otras procedían de la ruta desde Santiago hasta As Pontes. Y pese al éxito y a lograr incluir algunas poco comunes, reconoce que no encontró todo lo que habría querido.

"Hai un nivel alto e con expectativas de cara ao futuro, a elección foi complexa, porque había moita arte, pero valoramos a micoloxía, o produto fresco e ben presentado", resume el micólogo José Luis Cuba, encargado de elegir las cestas premiadas entre 15 propuestas junto a Miño Guerreiro y David Bellas, de la asociación micológica Poupariña de As Pontes.

Mercado de otoño. C. PÉREZ

El premio especial (400 euros), recayó una vez más, y ya van tres, en Vanessa Rodríguez y Alfonso Fernández, de Carballo, y su Micárbore. "A idea é pór en valor o castiñeiro como gardián dos fungos", dicen de una obra con 33 variedades que reivindica los árboles autóctonos. "Fai ilusión, pero non vimos polo premio, senón porque é bonito estar aquí, ver que á xente lle gusta, e polo amor que sentimos pola natureza e por este mundo, no que unha vez que empezas, estás perdido", precisan.

El segundo premio (200 euros) fue para la pontesa Montse Gómez y su Xan do Castiñeiro co colar de zonchos, una cesta inspirada en su infancia. "Son a filla de Lucita do Castiñeiro, nacín en Ribadeume e é unha homenaxe á miña familia; a tía Carmen facíanos colares de zonchos á miña prima e a min", explica sobre unos lazos familiares que este domingo también estaban presentes en la feria. Su prima, Mónica Gómez, lograba un quinto puesto (75 euros) y el hijo de Mónica, Óliver, con una curiosa representación del tráfico equino en O Caxado, "onde sempre hai que ir con coidado", se hacía con el galardón especial juvenil (75 euros) en su debut.

Concierto De Vacas. C. PÉREZ

La lista de galardones la completaron María José Pico y Manuel Mora, reconocidos exaequo con el bronce (150 euros) y Fernanda Rojas fue cuarta (100 euros) .

Aunque el concurso y la exposición fueron unos de los grandes atractivos, el programa de la cita promovida por el Concello incluyó también espectáculos de Ghazafellos, DeVacas y Touriñán, un mercado de productos del otoño, el Mova en colaboración con Cohempo o una zona micogastronómica en la que se podían degustar hamburguesas, croquetas, ñoquis o helados con las setas como ingrediente de la mano del cocinero Antonio Díaz y su equipo.