Cesáreo, o porco celta eterno

A VIDA de Cesáreo, un porco celta semental da granxa vilalbesa Fraga do Coto, foi moi diferente ao resto dos seus irmáns. Era un animal moi dócil, con comportamentos inusuais para ser un cocho e moi querido por todas as persoas que o coñecían, que non eran poucas. Ademais, participou en varios concursos de manexo polas feiras de Galicia, sendo bautizado como o Usain Bolt porcino. O seu carácter manso fixo que o seu dono, Saúl Rouco, lle concedese un indulto, un feito pouco habitual nas explotacións gandeiras.

Cesáreo era unha rara avis. "Achegábase a ti e dábache uns toques co fociño para que o acariciaras", recorda Saúl Rouco con certa nostalxia. Uns aloumiños que este porco celta recibía tamén das decenas de alumnos de Veterinaria que realizaron prácticas na súa granxa durante os pasados catro anos, dende que empezou a colaboración coa USC. "Os estudantes tíñanlle cariño, porque era un animal que andaba por alí ao seu aire, amigable", di Gonzalo Fernández, decano da facultade.

Cesáreo tiña oito anos, pesaba 300 quilos e era un porco celta moi especial, dócil e moi afeito a estar cos seres humanos

A pesar do indulto do seu dono, Cesáreo faleceu a principios do ano pasado. Con oito anos e 300 quilos de peso, as súas patas traseiras deixaron de funcionar de maneira correcta dun día para outro. Saúl, coa axuda dalgúns estudantes, tivo que trasladalo ata dependencias da facultade de Veterinaria, onde recibiu a eutanasia e se lle fixo unha autopsia. Un fallo medular provocou a perda dun dos animais máis prezados da explotación chairega.

A facultade empregou o corpo deste exemplar para estudalo nas súas aulas de anatomía, onde seguen contando con algúns dos seus órganos a día de hoxe. "Es un material perfecto, tanto para la docencia como para ser exhibido", conta Nuria Alemañ, docente e responsable do museo de anatomía, que se pode gozar no pavillón número tres da propia facultade de Veterinaria.

O querido Cesáreo ten un oco ilustre neste lugar dende marzo e é o único porco celta exposto nun espazo que conta con todo tipo de animais, dende aves e réptiles ata algún que outro cetáceo. "Es un ejemplar magnífico, estamos encantados con poder hacerle un hueco en el museo", afirma Nuria, recalcando a importancia de contar cunha raza autóctona.

Nun principio, o seu cranio foi preparado polos docentes da facultade para entregarllo a Saúl como mostra de agradecemento pola colaboración coa universidade. Tras varios meses, o seu dono decidiu cedelo de novo para que estivese presente nesta exposición de anatomía animal, visitada por estudantes de primaria e secundaria. "Para min é un orgullo", conta o responsable da granxa.

Dise que a morte non chega pola vellez, senón polo esquecemento. Semella que Cesáreo non morrerá mentres estea neste museo. De feito, cada vez serán máis os que poidan achegarse á súa historia. A vida continúa para Saúl Rouco, que nunca poderá borrar da súa mente a uns dos seus mellores cochos. E aínda que "non hai ningún coma el", xa contan con outro "exemplar de tres anos bastante dócil". Agora, terá que gañarse o complicado indulto, como fixo o seu predecesor. Será capaz?