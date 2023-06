César Concheiro: "Vilalba forma parte da miña xeografía emocional"

Era unha obriga presentar Relatos de cascarilla en Vilalba?

Desde logo que o era. Vilalba forma parte da miña xeografía emocional e poder presentar aquí estes relatos é unha boa ocasión de compartir coa xente que quero esta pequena aventura literaria.

De onde nace este libro?

Supoño que da necesidade de contar cousas e de expresar ideas. Tamén como un pequeno reto persoal.

As ilustracións de Laura Veleiro aportan a cada relato a súa mirada propia, completan e forman parte esencial do libro

Que vai atopar o lector?

Como di o subtítulo, doce contos de xente da Coruña. Da Coruña porque é o lugar que teñen en común os personaxes que van desfilando polos relatos, pero o fundamental é a xente. O que lles pasa, o que senten, o que a vida lles dá ou lles rouba creo que é o substancial destes relatos.

E leva ilustracións de Laura Veleiro. Como xorde a idea e que lle achegan á obra?

As ilustracións de Laura aportan a cada relato a súa mirada propia. Realmente creo que os completan dalgún xeito e forman parte esencial do libro. Cada debuxo aporta un punto de vista intelixente e emocional que axuda a mellorar o texto.

En que se parece dirixir unha banda (ou un coro) e escribir un libro?

Son cousas ben diferentes, pero a creatividade e toma de decisións son fundamentais nas dúas facetas. Na banda unificas e mesturas sons e na escrita a materia prima é a lingua e polo tanto traballas con conceptos máis concretos. O máis parecido a dirixir unha banda sería ser o director dunha obra de teatro, supoño.

A Chaira foi, é e será fonte de inspiración; as vivencias na banda poden dar pé a relatos

Ademais de dirixir, tamén compón? Hai algunha relación entre escribir notas e palabras?

Non compoño moito máis alá de pequenas cousas puntuais. A miña vida como músico sempre estivo máis vencellada á interpretación e á docencia. Pero é ben certo que escribir ten unha gran similitude con compoñer. Os intérpretes analizamos as obras que tocamos para atopar os elementos que utilizan os compositores e na literatura tamén hai formas, estruturas necesarias para dar coherencia e sentido á obra.

Nun concerto o feedback co público é inmediato, como está a ser o do libro?

O libro xa vai tendo o seu pequeno percorrido e polo tanto xa tiven a oportunidade de recibir as impresións de diferentes lectores. É bonito ver como cada quen centra a súa atención nun relato, nun personaxe ou nun detalle que lle chamou a atención ou que tocou o resorte dun recordo, dunha vivencia ou dun sentimento.

Hai novo proxecto e algún capítulo desenvólvese na Terra Chá; espero poder anunciar unha nova presentación pronto

Do tempo que pasou en Vilalba, tería para un libro de relatos chairegos?

Por suposto. A Chaira foi, é e será fonte de inspiración. No meu caso as vivencias na banda, un colectivo interxeracional habitado por xente incrible, poden dar pé a moitos relatos. Poderiamos facer un gran libro colectivo de anécdotas que sería ben divertido.

Hai algún novo proxecto, literario ou non, á vista?

Si que o hai. Está xa algo avanzado e fiando coa anterior pregunta, algún capítulo desenvólvese na Terra Chá. Espero poder anunciar unha nova presentación pronto.