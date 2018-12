O certame de poesía de Torre de Caldaloba reivindica cultura e patrimonio

O I Certame de Poesía Torre de Caldaloba viviu este sábado un momento culminante coa entrega de premios aos gañadores nun acto que serviu para recoñecer a dobre vertente desta convocatoria: apoiar a creación poética e a cultura e pór en valor un dos elementos patrimonais máis senlleiros non só do concello cospeités, senón de toda Galicia.

Así o reivindicaron todas as persoas que foron tomando a palabra no local social da parroquia cospeitesa de Pino, que case quedou pequeno ante a xente que quixo arroupar e felicitar aos primeiros gañadores dun certame ao que o alcalde, Armando Castosa, lle desexou "mil outonos máis" logo dun exitoso inicio con 52 "excelentes traballos" presentados.

E non era para menos, pois en adultos, o poemario merecedor do primeiro premio -1.500 euros e publicación- foi o de Xesús Rábade Paredes, recoñecido escritor que ten as súas raíces en Cospeito e sobre o que Rocío García, concelleira de cultura e presentadora do acto, bromeaba dicindo que se podería "estar ata mañá para citar as súas obras e premios".

O autor de Seixas dedicoulle aos seus veciños os dous fragmentos que leu do seu poemario, que conxuga a prehistoria, a historia e a imaxinación necesarias para dar pé a unha lenda.

Rábade Paredes agradeceu ademais que os membros do xurado "calibraron ben o texto", recoñecéndoo "pola súa imaxinación, pola riqueza do contido histórico e antropolóxico e o xeito de enfiar un corpus poético",tal e como recolle a acta.

Igual que fixeron co do segundo premio, que recaeu no escritor ouresán Paulino Peña. Este, logo de confesar a súa "ilusión" polo recoñecemento á súa obra, agradeceu o alento "á creación poética" e "neste emblemático lugar" quixo reivindicar "a herdanza do noso pasado, aquí, onde se escribiu o último episodio da resistencia dos aristócratas galegos".

En menores de 18 anos impoñíase Andrea Sanjurjo, que apreveitou a visita a Pino para coñecer a torre: "É fermosísima", dixo esta moza da Pobra do Caramiñal, recitando a composición que a fixo merecedora dun lote de libros e unha tablet. O segundo clasificado, Yare Brea, non puido asistir.

O Concello, a asociación veciñal de Pino e Culturalia GZ impulsaron o certame a cuxo xurado, composto por Martiño Maseda, Adolfina Mesa, Xosé Otero Canto, Beatriz López Dorado e Monserrat González, lle agradeceron o "inmenso traballo" realizado.