El Cercud proyecta crear en el molino un museo etnográfico sobre el pan

El Centro Recreativo Cultural e Deportivo (Cercud) de Baamonde proyecta la rehabilitación integral del molino ubicado en los terrenos de la entidad, junto a la playa fluvial de la localidad, para convertirlo en un museo etnográfico sobre el pan, su elaboración y toda la cultura que engloba en Galicia.

La entidad lleva varios años trabajando en esta iniciativa y ayer aprovechó la visita del presidente de la Confederación Hidrográfica Miño Sil (CHMS), José Antonio Quiroga, a los dos clubs fluviales del municipio begontés para solicitar agilidad en el proceso de concesión de aguas, puesto que el proyecto técnico -cuya elaboración financió la comunidad de montes de Baamonde- se presentó ante la CHMS en octubre de 2018 y aún sigue en trámites, tal y como explicaron desde el Cercud.

La petición incluye también el aprovechamiento de este caudal para el funcionamiento de una muela de las tres que tiene el molino para su demostración en el futuro museo etnográfico Muíño do Pan.

"A concesión é o primeiro paso para tocar o muíño, o cal necesita unha reforma integral. Hai uns anos contabamos cunha subvención da Deputación para o arranxo do tellado, á cal tivemos que renunciar por ter esta concesión de augas caducada. Tamén concorriamos no Plan Leader do 2017, onde quedamos en terceira posición e ao non ter esta concesión de augas tamén nos farían renunciar", apuntan responsables del Cercud.

Los promotores de este museo etnográfico prevén que este cuente con una exposición permanente sobre la historia y la evolución tecnológica de los molinos de auga y otras temporales. También tienen la intención de ofrecer algún taller o visita didáctica en colaboración con centros educativos y, en momentos puntuales, promover obradoiros de pan, cestería o otros, exposiciones fotográficas, charlas o reuniones.

José Antonio Quiroga se trasladó a continuación al club fluvial de Begonte donde, junto al presidente de la Diputación Provincial, José Tomé, visitó las instalaciones y compartió una comida con miembros de la nueva directiva, coincidiendo con la fecha en la que se celebraría la tradicional Festa da Empanada, que este año se suspendió finalmente a causa del Covid-19.

Los nuevos responsables de la entidad transmitieron a Quiroga y a Tomé las iniciativas que les gustaría llevar a cabo a corto plazo. Destacaron la urgencia de restaurar el caneiro, ya en algunas zonas está deteriorado y filtra el agua. "Co tempo e coas enchentes, pode chegar a caer. E se se desfai, perdería o nivel do río e non habería zona de baño. Ademais, é o único que queda no río Ladra e sería unha pena", dicen.

El arreglo del muro de contención de la ribera del río y del parque infantil, ambos muy dañados por las habituales crecidas que se dan en invierno, fueron otros temas expuestos a Quiroga y Tomé.