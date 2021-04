Cerca de un centenar de padres han protestado este martes, ante el edificio administrativo de la Xunta en Lugo, por el cierre del colegio de Baamonde, en el municipio de Begonte.

Tras una convocatoria de las Anpa de Galicia y Lugo, se ha celebrado esta numerosa movilización con varias pancartas y caretas con la imagen del conselleiro de Educación, Román Rodríguez. Entre otros políticos, han acudido el presidente del PSOE provincial, José Tomé, y el responsable de Deportes de la Diputación, Efrén Castro (BNG).

"No al cierre del colegio de Baamonde", ha sido la consigna más coreada, y también era la frase que abría las pancartas que se exhibieron durante la manifestación.

La presidenta de las ANPA de Lugo (Fapacel), Isabel Calvete, ha destacado que "no solo es defender el colegio de Baamonde" y "denunciar esta barbaridad que es el cierre con 30 niños", "sino también que el motivo es gritar por el futuro del rural". "Como no cambiemos la política en defensa del rural estamos perdidos", ha alertado.

Calvete ha censurado que este cierre se debe a un "capricho" del alcalde de Begonte, José Ulla (PP), que propone que ese centro de Baamonde sea la ubicación de un conservatorio de música.

"Ahora lo que toca es defender el rural, defender la educación y defender a los niños y procurar su bienestar, además de reclamar la calidad de la enseñanza a la que tienen derecho", ha reivindicado Calvete.

APOYO DE LA DIPUTACIÓN. Por su parte, el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, ha subrayado que ha acudido a esta convocatoria para "apoyar a unos padres a los que les asiste toda la razón", así como en contra del "abandono del rural".

"Desde la Diputación ya llevamos algunas iniciativas en este sentido, recogiendo la inquietud de los padres, porque ayudar al rural no es precisamente quitarles servicios, y en este caso sería mantenerlos y no incrementarlos. Así no se mantiene el rural vivo", ha protestado el presidente provincial de Lugo.