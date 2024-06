Más de 200 jinetes participarán en el II As Pontes Ecuestre este domingo

Un total de 210 jinetes y amazonas de toda Galicia participarán en la segunda edición del As Pontes Ecuestre, una cita que se desarrollará el domingo en los alrededores del lago de As Pontes.

"O Club Hípico Prado Ventura, promotor do evento co apoio do Concello das Pontes e da Federación Hípica Galega, valorou moi positivamente os rexistros de participación, alentados polo salto de categoría da competición, que nesta segunda edición acollerá probas de carácter autonómico", resaltan desde el Concello.

El director deportivo, Federico Pérez Lago, avanzó que la organización ya está habilitando la pista de competición, que tendrá 200 metros de longitud y 35 de ancho, y explicó el programa, que arrancará a las 11.00 horas con el Campionato Galego de Andadura, en el que participarán 120 caballos.

Una hora después, a las 12.00, comenzará el Concurso de Saltos Territorial, con 60 participantes y ya por la tarde, a las 17.00 horas, está programada la prueba del Campionato Galego de Enganche, con doce caballos, y el torneo triangular de horseball. con partidos de 30 minutos con equipos de Redondela y Pontevedra.

Desde Prado Ventura, además, recordaron que también se ofrecerán bautismos hípicos, desde las 17.00 horas a las 19.00, dirigidos a todos los públicos.

En las competiciones, se repartirán trofeos y cerca de 3.000 euros. Y la entrega de premios está prevista para las 19.00 horas. Desde Prado Ventura y el Concello de As Pontes animan "á cidadanía a secundar a cita e desfrutar do espectáculo".